扮工｜調查揭最叻「扮工」國家Top 9　三甲全屬亞洲區香港排第幾?

不少職場老鬼都認為打工仔最緊要不是勤力，而是識得扮勤力給上司老闆看，換句話就是要識「扮工」。近日有外國機構發佈了一份關於全球辦公室員工的調查報告，結果發現亞洲員工花在「扮工」的時間最長，究竟邊個地方的打工仔最叻「扮工」呢?



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根據CNBC的報道，Slack公司最近與調查機構Qualtrics發佈的調查報告中，訪問了超過1.8萬名辦公室員工，包括企業高管，結果發現亞洲員工花在「表演性工作」遠超全球平均水平。

至於甚麼算「扮工」呢?就是員工花很多時間開會或者「匯報成績」，但很少真正做決策或解決問題。該報告中顯示印度、日本和新加坡的員工花在這類工作上的時間比例最高，分別為43%、37%和36%，遠高於全球平均的32%。

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花在「扮工」時間比例的全球排名:

1.印度:43%

2.日本:37%

3.新加坡:36%

4.法國:31%

5.英國:30%

6.澳洲:29%

7.德國:29%

8.美國:28%

9.韓國:28%

至於「真實工作」的時間比例，日本、新加坡和印度則位居末位，只有63%、63%和57%。反觀韓國和美國則報告真實工作時間比例最高，高達72%和71%，只可惜報道中並沒有提及「中國」或「中國香港」。

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花在「真實工作」時間比例的全球排名:

1.韓國:72%

2.澳洲:71%

3.德國:71%

4.美國:71%

5.英國:70%

6.法國:69%

7.日本:63%

8.新加坡:63%

9.印度:57%

報告分析，員工花太多時間「做show」，可能與公司主管衡量生產力的方式有關。調查發現，主管衡量生產力最常用的標準是「上網時間長」和「發郵件數量多」，高達27%，反映主管們更看重員工的「表面工作」，而不是真正成果。員工為了在主管面前「表現好」，只好花更多時間開會和發郵件，即使效率低下。有44%的新加坡員工表示，花太多時間開會和發郵件影響了自己的生產力。63%的受訪者表示，即使不工作也會保持在線狀態。

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雖然員工感到壓力，但調查同時發現，大多數員工希望生產力能以不同的標準衡量。相比「扮工」，員工更希望通過核心指標、與主管對話、完成具體工作來評判。

報告建議公司應以更有效的模式協作，例如採用非同步工作方式來減少不必要會議。超過一半員工表示，最能支持生產力的措施是提供彈性工作時間和地點。

至於回到辦公室，員工認為社交和團隊討論更有效，單獨工作可以WFH完成。這與微軟最近的研究結果一致，84%的員工表示如果可以在辦公室社交，會更有動力上班。

資料來源:CNBC