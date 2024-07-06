「早晨之星」倒掛　如何為後市帶來啟示？｜聶振邦

上月探討的「早晨之星」，當時表示那是指向晨光的天象，予人一天開始的希望感覺，讓人聯想到是利好形態。若由日出變為日落，名為「黃昏之星」，聯想到黑夜將要來臨，屬於利淡形態，正是我們今次講解的主題。此乃三枝陰陽燭構成的複合形態之一，出現位置是股指或個股上升一段日子後 (通常為兩周或以上)；升勢持續日子越長，該形態的參考性越見可靠。至於形態方面，跟「早晨之星」首先出現的長陰燭剛好相反，「黃昏之星」形態首先見長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭)。



三枝陰陽燭組成解構

緊接的也陽燭，開於長陽燭收市位之下，卻收於長陽燭收市位之上，意味著兩枝陽燭的燭身有部分重叠。留意第二枝是見短陽燭 (陽陀螺、上影陽燭)，若長陽燭代表買方動力佔優，那麼陽燭由長推展至短，可見買方動力在減弱，優勢漸見消失。繼而第三枝見長陰燭 (大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭)，開於短陽燭收市位之上，卻收於短陽燭收市位之下，亦見短陽燭和長陰燭的燭身有部分重叠。至於由陽燭轉為陰燭，確認買方已是全然失去優勢，取而代之由賣方作主導，預示股指或個股將要下行一段日子。

早晨之星到黃昏之星

若將「早晨之星」的形態倒掛 (upside down)，正好就是「黃昏之星」的形態，同見第二枝為短陽燭，差別在於「早晨之星」見於股指或個股的低水平；「黃昏之星」則見於高水平，兩者同樣有預示股指或個股走勢將要逆轉的意思。另可留意於「黃昏之星」形態的第二和第三枝陰陽燭出現的位置，亦帶有強烈的預示後市訊息。第二枝短陽燭燭身下半部，與第一枝長陽燭燭身上半部重叠，即最終仍以上揚作收市，代表買方已用上最後的餘勁與賣方抗衡，後市將見無以為繼。

黃昏之星個股的案例

至於第三枝長陰燭燭身上半部，又與第二枝短陽燭燭身下半部重叠，證明股指或個股在第三日是高開，之後便見低走，可見買方經已失勢，賣方主導令股指或個股以近乎全日低位收市。倘若當時投資者沒有果斷離場，將遇上不少於兩周的跌勢，導致由賺變蝕的局面機會大。正如安踏體育（2020）於2023年1月26日開於120.2元，收報122.5元，後者數值較大反映是陽燭，與當日高位122.6元只差一個價位，近乎沒有上影線，低位則見於118.2元，較120.2元低20個價位，形成下影陽燭，為長陽燭之一。

翌日開報122.8元，較前收報122.5元高出三個價位，裂口高開令兩枝陰陽燭燭身未見重叠。而觀乎2023年1月27日收報124元，較開報122.80元相距12個價位，高走不足1%，代表當時出現陽陀螺，屬短陽燭之一。第三個交易日 (1月30日) 高開於123.8元，再高見125.3元後便轉為低走，最終收報118.9元，較開市位下行近4%，產生上下影陰燭，為長陰燭之一。由於是長陽燭、短陽燭和長陰燭的配搭，確認「黃昏之星」的形態出現。又配合早前升浪始於2022年11月1日，至2023年1月20日，歷時超過兩個半月，遠多於兩周，證明當時的「黃昏之星」利淡形態極具參考性。若以1月30日收報118.9元計起，至2月24日收報103元，不足一個月已累跌13.37%，較同期恒指累跌9.33% (22069點 → 20010點) 為多，早已跑輸大市，並且跌勢未有停止跡象，絕對不容輕視「黃昏之星」的利淡威力！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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