馬雲傳現身阿里總部　股價升逾2%

阿里（9988）創辦人馬雲遊歷英國倫敦多日後，網傳已於7月6日回到杭州，並於公司總部現身。



有指馬雲獲眾多員工及「粉烈」熱烈歡迎，現場氣氛十分喜慶，歡呼不斷。不少人手拿手機追著馬雲拍攝，他亦是笑意盈盈並熱情地打招呼。

去年3月馬雲現身杭州後，翌日阿里便宣布啟動「1+6+N」組織架構調整。其後董事長兼執席執行官的張勇宣布卸任，兩個職位分別由蔡崇信及吳泳銘接任。他在去年6月亦曾在阿里雲總部出現，與時任阿里雲董事長張勇飲咖啡。

阿里最新報74.6元，升2.1%，成交額為10.95億元。