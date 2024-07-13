「晨星十字」與「早晨之星」　到底有多大差別？｜聶振邦

繼上兩回的「早晨之星」和「黃昏之星」形態解說後，仍有四種關於天象的形態與大家探討，今日講解的名為「晨星十字」，是三枝陰陽燭構成的複合形態。由於與「早晨之星」的名稱相近，相信大家也能猜想此乃利好形態。而「晨星十字」的名稱又包含「十字」兩字，不難看出構成此形態會包含「十字星」，是指沒有燭身的陰陽燭，只有影線部分，可以是上、下影線同時出現，或是只存在上影線或下影線的陰陽燭。每逢「十字星」出現，代表買賣雙方勢均力敵，就是「好淡爭持」形勢出現。



晨星十字組成解構

事實上，「晨星十字」不但在名稱上與「早晨之星」相近，就連出現位置和組成形態也見相若。論到出現位置，是股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上）；跌勢持續日子越長，該形態的參考性越見可靠。至於組成形態，倘若大家有印象，會想起「早晨之星」的第一和第三枝陰陽燭分別是長陰燭 (大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭) 和長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭)；不同之處只在於第二枝陰陽燭，由短陽燭變成被「十字星」取代，該形態的典型是「十字星」的開市位和收市位均處於第一枝陰燭的收市位之下。

內含十字星的意義

「晨星十字」形態的首枝陰陽燭為長陰燭，反映賣方動力佔優，而緊接陰陽燭的開市位在前陰燭收市位之下，可見當時賣方仍佔優。然而，燭身「缺席」代表賣方優勢消失，買方見積極反擊，令「十字星」出現，雙方都未見佔上風。就買賣動力分佈而言，賣方是由強勢轉為不佔上風，反映賣方衰敗之勢漸見形成，故此緊接的第三枝陰陽燭見長陽燭不難理解，買方由「好淡爭持」的格局突圍，繼而取得優勢，預示股指或個股會見上揚，視為買入訊號出現。

京東集團案例分享

以京東集團─SW（9618）為例，於2022年10月28日開報156.7元，已是全日高位，下行至低見144.5元，收報146.6元，觀乎146.6元較156.7元低6.45%，確認長陰燭已出現。下個交易日（10月31日）開市位和收市位分別是145.2和145.1元，只差一個價位，明顯是「十字星」形態，配合之前見長陰燭，證明賣方經已失去優勢，當時受到買方的激烈抗衡。最終反擊成功，所以翌日見開市位和收市位為149.5和157.3元，高出5.22%，配合高位和低位為160和147元，形成上下影陽燭，屬於長陽燭之一。長陰燭、十字星和長陽燭相繼出現，又見十字星的開報145.2元，低於長陰燭收報146.6元，確認「晨星十字」形成。

回顧2022年8月31日高見254.2元後持續下行，至10月28日收報146.6元，歷時近兩個月累跌42.33%，因跌勢維持了遠多於兩周，反映當時出現的「晨星十字」利好形態參考性高。以11月1日收報157.3元計起，至2023年1月5日期內，歷時超過兩個月，上述的157.3元已是最低收市位，事後證明進場位置具防守性。股價走勢見反覆向上，於1月5日高見258.6元，較8月31日高見254.2元還要高，期內累升64.4%。留意於1月5至16日共八個交易日，高位均為250元或以上，有充裕日子約賺六成離場，可見「晨星十字」能為投資者帶來可見回報績效。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。