啟德柏蔚森首日近沽清　新世界兩日內升逾一成｜聶振邦

隨着美國公佈6月CPI見一年低，加上近期聯儲局主席鮑威爾表示局方不需要等到通脹降至2%才減息，市場預期9月減息機率增至九成半。自2023年7月美國維持利率於5.25厘至5.50厘已有一年之久，面對長期高息環境，本港地產市道首當其衝受影響，相關股份普遍處於長期低迷狀況；但短期減息機會大增下，開始出現反彈。於7月11和12日見大量本港地產股二連升，兩日內升逾一成的更不乏大型股份，新世界發展 （0017）是其中之一，近日市場關注業務新動向迎來好消息。



近年跑道住宅區首輪銷量最高

受惠於憧憬美國將要減息，由新世界與遠東發展（0035）合作發展的啟德柏蔚森I，上周六（7月13日）開售，首輪價單推售198伙，首日已收逾5,150份申請，超購逾25倍，最終售出185伙，接近「一Q清枱」。市場視柏蔚森I屬近3年跑道住宅區首輪銷量最高之項目，逆市突圍套現逾13億港元，連錄20組大手掃貨，最多斥逾2,800萬元購入4伙，帶動一手過去兩日錄215宗成交，創八個周末新高。目前當中所有可售之海景三房、海景兩房一套及一房均已全數沽清。

上周六柏蔚森I銷情理想，單日售出180伙。（黃浩謙攝）

憧憬首季撤辣後樓市再現榮景

另按7月上半月新盤成交統計，全港錄得約460宗，按月增約62.5%，業界預期本月一手成交有望挑戰1,500宗。暫時期內總成交金額已達64億元，其中以成交量計算，柏蔚森I位列榜首，較第二名成交額約5.1億元多出超過1.5倍，市場憧憬繼首季「撤辣」後樓市再現榮景。新世界及遠展見銷售理想，即晚加推柏蔚森III承接需求，參考財經報道截至7月15日已收近5,000個購樓意向登記，當中不乏國際投資額及人才用家，項目部署於7月21日發售，首輪將推售108個單位。

上周六柏蔚森I銷情理想，單日售出180伙。（黃浩謙攝）

三期將開售銷情同獲市場憧憬

柏蔚森III共提供264伙，戶型多元化，囊括一房至三房戶型，而上述108伙折實售價介乎419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價介乎16,438至21,288元，平均呎價18,026元，折實市值6.88億元，減息預期有助銷情，可為發展商帶來可觀收益。事實上，發展商之一的新世界早前亦趁機出售非核心資產，繼早前以逾40億元出售愉景新城商場後，最新在上月底向母企周大福企業出售位於深圳前海自貿區的前海周大福金融大廈北塔餘下30%權益，套現逾15.5億元。

集團出售非核心資產還債，並優化債務組合，成效有目共睹，今年1月以來已完成合計約350億元的銀行貸款及債務的安排與償還，如新項目銷售繼續理想，有助加速資金回籠，為進一步減債帶來有利條件，有助提升集團自身價值，相信股價有持續反彈空間。現時市賬率低於0.15倍，行業均值卻逾0.30倍，股價處於吸引水平。另看市場關注度高的晨星研報，更新於7月17日提供了新世界的公允價值參考，為10.15元，較現價低於8元，市場對股價具上升空間予以充份肯定。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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