「夜星十字」名稱雖優美　慎防為損手埋下伏線｜聶振邦

上回探討「晨星十字」，今次則是談論「夜星十字」，可說是「晨星十字」的倒置（upside down）形態。單看如此描述，相信大家也猜出「夜星十字」的形態定位，「晨星十字」是一種利好形態，所以「夜星十字」自然是利淡形態。先從出現的位置來看，「晨星十字」，是在股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上）出現。至於「夜星十字」，則是見於股指或個股上升一段日子後（通常為兩周或以上），升勢持續日子越長，該形態的參考性越見可靠。



陰陽燭的組成解構

再看組成形態，「晨星十字」由三枝陰陽燭組成，既然「夜星十字」視為其倒置形態，大家亦能推斷是由三枝陰陽燭組成。前者的首枝陰陽燭是長陰燭，倒置就是長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭)。而兩種形態的名稱都包含了「十字」，故此兩者都有「十字星」在其中，就是沒有或幾乎沒有燭身的陰陽燭。「十字星」雖同樣處於第二枝陰陽燭，不過位置卻不同，「晨星十字」的「十字星」開市位見於第一枝陰燭收市位之下；「夜星十字」的「十字星」的則見於第一枝陽燭收市位之上。

買賣動力變化分析

來到第三枝陰陽燭，「晨星十字」為長陽燭；「夜星十字」卻是長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭），相對第二枝陰陽燭「十字星」的收市位，「晨星十字」的第三枝陽燭開市位在其上；「夜星十字」的第三枝陰燭開市位在其下。就著買賣雙方的力量轉變，「夜星十字」的形態不難理解，當股指或個股上升一段日子後，代表買方動力一直保持主導權，卻終有失去的時間，所以從該形態於長陽燭出現後，下個交易日股指或個股雖仍見高開，但最終見「十字星」，反映買方動力已見變化。

嗶哩嗶哩

嗶哩嗶哩案例研究

由強勢轉為「好淡爭持」，是買方動力優勢失去的預示，緊接第三枝陰陽燭開市位在「十字星」收市位之下，確認賣方反擊已成功，最終以長陰燭收市，證明優勢已從買方轉至賣方，預期股指或個股將要下行一段日子，表示離場訊息經已出現。以嗶哩嗶哩─W (9626) 為例，於2023年1月26日開市位和收市位分別是204.8和217.2元，後者高出6.05%，配合當日高位和低位是218.8和203.6元，相對較收市位和開市位差距0.73%和0.56%，幾乎沒有上、下影線，傾向視為大陽燭已出現，屬於長陽燭之一。

緊接於2023年1月27日開市位和收市位分別是220元和218.4元，相距僅0.73%，幾乎沒有燭身，高位和低位則是222.4和215.8元，確認形成「十字星」，並可留意開市位220元，較第一枝長陰燭收報217.2元為高。而第三枝陰陽燭（見於1月30日）開於全日高位217.2元，較「十字星」收報218.4元為低，至於第三枝陰陽燭低位和收市位為198.8和199.8元，相距僅0.50%，視為大陰燭出現，配合由2022年10月31日收報67.9元計起，至2023年1月26日收報217.2元，不足三個月（早已不少於兩周）累升68.74%，確認「夜星十字」出現。若於1月30日收報199.8元離場，便能避過不足一個半月後於3月10日低見142.2元，接近29%的賬面損失。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。