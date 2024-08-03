三顆「十字星」出現　如此罕見形態又有何威力？｜聶振邦

過去分享的四種陰陽燭複合形態，早晨之星、黃昏之星、晨星十字和夜星十字，名稱上都有一個「星」字，於本周和下周分享的形態也是如此，繼續以天象為主題，今次的名為「底部三星」。「三星」是指向三枝陰陽燭同為「十字星」，屬罕見形態，故此當該複合形態出現，視為對後續具啟示性的形態較高。就著今次形態的名稱有「底部」二字，反映是出現在股指或個股處於低水平，相信大家也意識到出現位置是股指或個股下行一段日子後 (通常為兩周或以上)；跌勢持續日子越長，該形態的參考性越見可靠。



長陰燭配十字星不尋常

不妨想像一下，當股指或個股下行時，賣方動力佔優的形勢在保持，方能令下行持續一段日子。代表賣方主導大局是出現長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭），所以在股指或個股下行之時，長陰燭會是期間出現佔比最多的陰陽燭。於維持多於兩周的跌勢，出現長陰燭後卻見「十字星」，並不尋常。「十字星」出現代表買賣雙方均未見優勢，值得考量何以在賣方佔勢之際，賣方卻變為未能佔上風呢？明顯地，賣方一直保持的主導優勢，隱若看到消失跡象。

三顆十字星分佈見秩序

回看今次探討的「底部三星」，此形態是連續出現三次「十字星」，若以日線圖而論，賣方是連續三個交易日失去主導權，只見「好淡爭持」，顯然是期內買方積極反擊導致的局面。另想指出於「底部三星」的「十字星」出現位置有特定要求，第二顆「十字星」要配合裂口低開；緊接第三顆「十字星」又要配合裂口高開。見裂口低開證明賣方仍在發力；但最終未能取回優勢，所以形成第二顆「十字星」。至於見裂口高開，則反映買方漸見取得優勢，賣方只用上最後餘勁，才能勉強保持「好淡爭持」格局。

底部三星應用賺逾四成

故此隨著第三顆「十字星」出現配合裂口高開，預示買方要掌握優勢，視為買入訊號經已出現，所以「底部三星」為利好形態。以龍源電力（0916）為例，自2021年4月21日高見12.68元後，股價持續下行，至5月12日歷時十六個交易日，明顯已多於兩周的跌勢，當日開市位和收市位分別為10.1和10.14元，兩者極為接近，幾乎沒有燭身，確認見「十字星」。翌日開報10元，低於上日收報10.14元，見裂口低開，最終收報9.84元，較開市位相距1.6%，亦屬幾乎沒有燭身，第二顆「十字星」出現。

下個交易日 (2021年5月14日) 開報10元，高於上日收報9.84元，見裂口高開，最終收報9.88元，較開市位相距1.2%，較上日相距1.6%還要小，即第三顆「十字星」出現，確認當時出現「底部三星」形態。值得留意9.88元較上日收報9.84元為高，預示買方要掌握優勢，視為買入訊號經已出現。若於9.88元進場，下個交易日（5月17日）收報10.22元已見微利，之後股價續升，於同年6月23日至7月8日期間，多次見高位在14元或以上，相較9.88元持股不足兩個月賬面回報率超過四成，取得不俗的成果。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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