花旗私銀：家辦次季續增股票減持現金　偏好成熟市場大型股

花旗私人銀行發表2024年第二季家族辦公室投資報告，發現多類風險資產尤其是股票在2024年第二季上升。在此之前，花旗家族辦公室客戶於今年首三個月廣泛增持股票。相比之下，他們對固定收益資產的看法較為矛盾，而固定收益資產自此亦表現略差。家族辦公室客戶於第二季亦持續增加股票及對沖基金的配置，同時對固定收益資產的興趣亦略為回升。



對固定收益資產的看法矛盾

在資產配置方面，儘管美國再度推遲減息，而地緣政局更趨不明朗，但許多家族辦公室在2024年第二季仍增加固定收益及股票的配置，同時進一步減持現金。股票方面，家族辦公室的偏好轉向成熟市場的大型股。所有地區（北美除外）的中小型股配置均有所下調，對新興市場股票的投資則下降或持平。在固定收益的子資產類別中，全部四個地區的資金流強弱互見，並無明顯偏好。期內對沖基金的配置增加，大宗商品的交投低迷。

報告指，與上季一樣，按同等權重方式計算，亞太區家族辦公室增加固定收益和股票的配置，這種情況在花旗私人銀行持有較大投資組合的家族辦公室中尤為明顯。固定收益資產再次錄得美元淨流入，速率幾乎是2024年第一季的兩倍。成熟市場的投資級別債券及主權債券，共同構成帶動固定收益領域整體美元淨流入的最大動力。大部分買債活動集中在中短期美國國債及優質金融信貸產品上。

花旗指，續見到若干印度焦點基金引起溫和的買盤興趣。（Reuters）

若干印度焦點基金引起買盤興趣

報告又指，股票連續第三季錄得美元淨流入，不論以同等權重還是資本比重計算，均見家族辦公室增加股票配置。成熟市場大型股是帶動美元淨流入的主要動力，速率約為上季的兩倍。美國科技行業的個股及交易所買賣基金 (ETF) 之買賣活動是季內美元淨流量的主導因素。雖然買盤主要集中在美國，但若干日本股票亦受到青睞。季內成熟市場中小型股再次錄得美元淨流出，買賣活動廣泛分散於各行業和地區。

正如首季，新興市場股票在2024年第二季錄得美元淨流出。買盤分散於各行業，而賣盤則主要集中在資訊科技、非必需消費品和通訊服務行業。報告續稱，續見到若干印度焦點基金引起溫和的買盤興趣。平均而言，按同等權重基準計算，亞太區家族辦公室的股票配置高於其他地區。

另類資產及大宗商品方面，按同等權重基準計算，對沖基金的配置整體上升。一些多重策略及多經理人對沖基金策略引起溫和的買盤興趣。大宗商品相關交易亦表現疲弱，按同等權重基準計算，配置大致維持在0.4%。