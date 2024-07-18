澳洲會計師公會葉耘開︰杜拜王子屬單一事件　港家辦仍有吸引力

杜拜王子取消在港設家族辦公室，澳洲會計師公會（CPA Australia）大中華區分會會長葉耘開，同時為本港單一家族辦公室合夥人，他表示，此事屬於單一事件，認為不會影響香港在家族辦公室方面的吸引力。而相較新加坡，香港投資選擇會較為多元化，除了傳統投資，還有綠債等綠色投資產品、虛擬資產，及另類投資如藝術投資，相信具備吸引力。



正推動多個家族辦公室成立基金

葉耘開所屬的家族辦公室主要服務華資銀行後人，主業為抵押貸款，他透露，目前正在推動與其他香港家族辦公室成立基金，初步涉及資金1億美元，主力投資於抵押貸款業務，希望吸引新資本投資者入境計劃申請者，前來投資。

對於上半年香港新股（IPO)市場放緩，他表示，申請新股上市數目仍多，內地政府也鼓勵企業來港上市，而香港市場資金充裕，定期存款水平也創新高，市場預計美國下半年減息，預計能對資本市場帶來支持。

對於會計界目前面臨的挑戰，葉耘開表示，會計界需要與時並進，適應科技及人工智能（AI)時代，例如學習利用AI來幫助處理工作。在吸引人才方面，港府推出各項政策，並希望推動家族辦公室業務發展，當中涉及不同專業職位的提供，相信能夠吸引年輕人才選擇參與。