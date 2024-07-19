杜拜王子家辦風波　沈運龍出書爆內情　為王子被當猴子般玩感難過

近月成為全城熱話的杜拜阿里王子，最終決定取消在香港設立家族辦公室。捲入事件風波的中東經貿協會主席沈運龍出書大爆內幕，透露其實在5月尾，王子與其家族辦公室副主席兼首席執行官麥懿睿已終止了工作關係，事件令人惋惜。王子被港媒體質疑其皇室身份，又揭發曾為歌手，沈運龍稱︰「我感到很可惜，阿里王子被人像猴子一樣耍，令人感到難過。」



阿里子的網站曾有他與沈運龍（左）的合照。（Sheikh Ali Bin Rashed Al Maktoum圖片）

出書詳談王子內幕

沈運龍近日出版了《杜拜王子與香港香港-中東經貿協會》一書，全書長達9章，書中回憶如何認識王子確認其皇室身份，如何引薦王子與麥懿睿認識，以至其後來港成立家辦引起的風波。

阿里王子在去年12月訪港，原定今年3月在本港設家族辦公室，但開幕禮舉行前夕突然以「緊急事務」為由回國，延遲至5月尾再訪港進行。當日有消息稱，王子其中一個離港原因，是沈運龍太過高調惹王子不滿，沈運龍在書中為自己平反，「我覺得非常荒誕，此說不但毫無根據，簡直顛倒是非黑白。」

今年5月尾，麥接受媒體訪問時透露，王子將再訪港，不過翌日王子在杜拜的禮賓和安全事務主管Marco Carenzi發聲明表示，麥懿睿無權代表王子發言，沈運龍透露當日麥向他發信息稱，決定終止和阿里王子的關係，「我覺得整件事讓人感到惋惜。」

沈運龍表示，王子其實在5月尾，已終止了與其家族辦公室副主席兼首席執行官麥懿睿的關係。（公關發布圖片）

大爆與麥懿睿的轇轕 要求高調大搞開幕禮

沈運龍在書中又稱，起初開幕禮整個籌備過程，每一個決定包括細節到具體邀請哪一位嘉賓，都是麥懿睿提出或答允的，「她當時要求很明確，與我多次溝通，要搞一個高規格、高格調的開幕典禮，包括高格局邀請官員及嘉賓、領事、議員、傳媒等等。為了促成好事，於是我也是全力以赴。」

沈運龍又大爆，一直以來，阿里王子沒有向他表達任何不滿，反而是他與麥懿睿，曾就他會否在開幕禮致辭有過爭論。麥原定的流程沒有預留沈運龍至此部分，有協會成員認為做法並不理想，因為協會引薦麥與王子的空鐵生意，再發展成由麥組織家族辦公室，加上協會參與協助開幕典禮，有很大功勞，會長出席致辭屬無可厚非，「麥小姐畢竟年輕，很多事情未懂周全處理，今次相信也是上了寶貴的一課。」

沈運龍表示，新加坡政府的確有找過王子但遭拒絕。（資料圖片）

重申新加坡政府的確有找過王子

王子離港後不久，沈運龍曾向《香港01》透露，杜拜皇室內部近日收到來自新加坡政府的邀請，請王子前往新加坡與該國高層官員會面，希望他能在當地設立家族辦公室，新加坡政府特派專員跟進事件。王子家族辦公室回覆記者時稱，消息不符合事實（not true）, 屬於嚴重錯誤的資訊，要求就相關報道即時作出澄清。

不過，沈運龍在書中再次強調消息是真確的，認為消息來源提供的資訊非常可靠，隨後更與麥懿睿確認，「她當時回答確實是新加坡有人找過他們，但是不會去」。

沈運龍嘆息，若阿里王子成功，可以開創中東皇室成員前來香港開始家族辦公室的先例。（政府新聞處）

證王子實為「真王子」

對於外界質疑阿里王子實為「假王子」，家中不富裕並居住在平民區。沈運龍表示，當日是經過中東經貿協會其中一個會員而認識王子，「我當時跟他說，若能核實王子身份沒有問題，我是歡迎的」。同時，王子在阿聯酋沙迦美國大學主修會計和金融，沈運龍稱，也親眼看過王子的護照，有寫上酋長（sheikh）以及「HH」（His Highness，殿下）職銜，而sheikh其實是皇室成員銜頭，不可亂用。

他又透露，今年初曾親自到訪王子在杜拜的住處，相當於香港九龍塘區域，商務部部長也是住附近。「所謂的『假王子風波』，簡直是一場無風起浪的風波」。

沈運龍透露，王子主修會計金融，住處與高官為鄰。（環球唱片）

王子主修會計金融 與高官為鄰

沈運龍認為，王子是非常有誠意來香港的，在他準備開設家辦前，曾親自走訪中國多個城市了解，尋找多個商業項目，另外也有拜訪學校，「當時適逢伊斯蘭齋月，普通人都是睡覺，或者做一點小事，但是阿里王子沒有停止走訪，並且出席大大小小的公開活動，可見非常有心做準備功夫，設立家族辦公室在香港及內地投資」。

港府近年積極拓展家族辦公室業務，沈運龍嘆息，若阿里王子成功，可以開創中東皇室成員前來香港開始家族辦公室的先例，帶動連鎖效應，「那該多美好，只要願意來港投資，無論金額大小，對於香港也是好事。」對於外界對於王子的質疑和指控，他重申「王子的確無騙過香港一毫子。」