捕捉沙特發展機遇　享受經濟增長紅利｜伍禮賢

內地首批兩隻沙特阿拉伯ETF上周分別在深交所、上交所上市,兩隻ETF在上市當日已經雙雙升停,合計成交近50億元人民幣。該兩隻ETF為跨境ETF,因此採用了「T+0」的機制,意味單日交易次數可能會較多,提高資金的流動性,所以該兩隻ETF的換手率亦會較高。



由於該兩隻ETF採用ETF互掛形式跟蹤富時沙特阿拉伯指數,意味將不低於基金資產淨值的90%,投資於香港上市的南方東英沙特阿拉伯 ETF(2830),來實現對該數指數的追蹤。事實上,南方東英沙特阿拉伯ETF早於去年年底已經在香港上市,該數指數包含了超過50家的當地的大中型上市公司,為市場熟悉的沙特阿美亦屬其一。

目前沙特為中東地區的最大經濟體,亦是全球第17大經濟體,同時屬於全球最大石油出口國,及第二大石油產量與儲備國,及G20中的唯一阿拉伯國家。自2016年「沙特阿拉伯2030年願景」出台後,當地經濟增長勢頭迅猛,該願景屬於是一項戰略藍圖,目標是旨在減少國家對石油收入的依賴,在2022年,38.7%的沙特實際GDP由石油相關產業貢獻,並積極拓展科技發展,及貿易等投資,推動當地經濟邁向多元化,最終是使該國成為全球競爭力強大、多元化的經濟體。

沙特證券交易所成立於2007年,但已經是全球第十一大交易所,屬新興市場第三大交易所,雖然過往屬於零售客戶主導,但近年機構投資者的參與度持續上升,亦開始獲 MSCI、標準普爾和富時羅素等全球知名新興市場指數納入。

