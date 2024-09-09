安踏百億回購計劃　中期派息大增　予市場驚喜｜伍禮賢

港股的中期業績高峰期已過，不少股份在公布業績的同時，亦提出回購股份計劃，畢竟回購已經成為目前港股市場的新趨勢。根據恒指公司統計，年內回購金額已較去年總額高逾29.8%，截至8月16日，達到1,648億元的紀錄新高。業績期中，安踏體育（2020）的回購計劃較令市場驚喜，其計劃動用不超過100億元，在18個月內向公開市場購回股份，並且增加派息。加上公司上半年業績實現了較快收入及利潤增長，前景繼續看好。



安踏上半年在撇除分佔聯營公司/合營公司損益及由AmerSports上市事項權益攤薄所致的利得影響，收入及純利均有雙方位數增長。至於計入相關利得影響，純利更錄77.21億元人民幣，按年升62.6%。至於Fila品牌收入在期內創歷史新高，此前收購的AMER SPORTS，亦交出合併以來的最好半年度表現。單計安踏主品牌收入亦超越了李寧，佔公司總收入48%。整體上，即使上半年收入增幅有所放緩，但增速已經是李寧的6倍。至於公司是次中期息派每股1.18港元，按年增43.9%。

安踏上半年派息增44%

根據國統局數據，今年首7個月社會消費品零售累計增長3.5%，增速較上半年放緩0.2個百分點，不過筆者續看好安踏在消費市場面對諸多不確定性下續跑贏同業的看法，首先，以行業來說，體育、娛樂用品類的商品零售額在今年首7個月按年增長11.1%，屬於各大細分領域中，增速第二快的領域，僅次於按年增長11.4%的通訊器材類。

另方面，實物商品網上零售額持續維持高單位數的增長，相信電商發展繼續成為行業的重要增長點，畢竟公司近年建立直播團隊電商平台上打造富有吸引力的內容，通過推廣熱門產品提升品牌聲譽，帶動了其電商業務保持較快增長。上半年所有品牌的電子商貿業務整體收入貢獻整體收入達33.8%，2023年上半年為30.8%。

安踏主品牌和FILA貢獻增加提升毛利率

公司持續依靠多元化品牌，並採用批發模式及安踏DTC模式下的加盟業務的混合運營模式，滿足了消費者的不同需求。另方面，公司的毛利率穩步上升，達64.1%的新高，這有賴於安踏主品牌和FILA貢獻增加，同時反映公司沒有採取低價策略搶佔更大的市場，屬於高質量增長，料未來前景仍將較行業平均表現理想。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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