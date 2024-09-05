銀公﹕中小企融資專責小組已開首次會議　與會有14家銀行

早前有傳中小企被銀行call loan及按揭收緊，金管局與銀行公會成立中小企融資專責小組處理相關事宜，首次會議據悉在今日召開。銀行公會署理主席陳紹宗表示，早前成立的中小企融資專責小組，已召開了首次會議，與會包括14家活躍於中小企的銀行，表示已有中小企融資困難的個案，轉介予專責小組跟進。相關詳細內容會再作公佈，目前未定下一次會議召開時間。



港銀P息調整視乎一籃子因素

他強調業界已有共識，在銀行收到個別中小企個案之後，會盡快處理，銀行也會有足夠人手去處理中小企疑問。而事實上，金管局早前推出9招支持中小企措施後，銀行公會一直與主要商會溝通，接觸不同行業中小企，並透過不同活動，保持溝通及交流。

息口方面，市場對於美國減息預期升溫，預計幅度由0.25厘至0.5厘，其後會在11月及1月繼續減息。陳紹宗表示，接近美國大選時間，息率及投資市場存在不確定性，港元拆息近期持續回軟，並創1年低位，反映市場資金需求已過企業派息高峰期。

至於香港銀行會否跟隨下調最優惠利率（P），屬於商業決定，會考慮一籃子因素，包括宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，對本港經濟影響等因素，銀行會繼續密切關注外圍環境變化。