7-ELEVEn｜點解7-11招牌得個「n」係細楷？原來同「一女子」有關

香港便利店數量之多，幾乎3、5步就一間，也成為許多民眾非常依賴的地方。



不過你有注意到便利店龍頭「7-ELEVEn」商標的最後一個字母為何是小寫的嗎？

其實這個點子是創辦人妻子的提議，主要原因是為了讓整體看起來更優雅。

原本店名完全無數字 點圖看看7-11的歷史及招牌用細楷「n」的原因：

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統一便利店的官網就介紹7-ELEVEN的沿革，1927年創立於美國德州達拉斯，一開始的名字叫做「南方公司（The Southland Corporation）」，主要業務是零售冰品、牛奶、雞蛋。

到了1946年，特地將營業時間延長為早上7點到晚上11點，「7-ELEVEN」的名字就此誕生。

到了1963年，德州大學附近一家分店為了讓學子深夜也能購物，因此將營業時間變成24小時，沒想到營業額暴衝，最後全部的分店也都改成24小時營業。

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而7-ELEVEN的LOGO是在1946年時設計出來的，一開始的ELEVEN六個字母都是大寫，但後來最後一個字母N卻變成小寫n。

《讀者文摘》曾詢問美國7-ELEVEN原因，對方透露公司裡流傳一種說法，就是創辦人的妻子認為每個字母都大寫會顯得太生硬，因此建議把N改成小寫，這樣整體看起來會更優雅。

1969年後也更換新的LOGO，沿用至今。

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