「三白兵」變種形態　單看名字　便知道漠視就要吃大虧｜聶振邦

上回與大家分享的「三白兵」陰陽燭複合形態，由三枝陽燭組成，當時亦指出該形態為三枝長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭) 組成。長陽燭出現代表買方動力優佔，「三白兵」更見三枝長陽燭，除了可理解為買方優勢繼續保持，並見第二和第三枝陽燭所處位置，其燭身都在前陽燭燭身上半部，隱若看到買方優勢正在擴大，於是得出股指或個股將要續升的結論。不過前文指出，絕非三枝長陽燭併在一起，就斷言「三白兵」形態出現，陽燭出現的位置也是確立形態的關鍵。



三陽燭位置要講究

上述第二和第三枝陽燭燭身都在前陽燭燭身上半部，為陽燭所處位置的一種考量，卻非唯一考量，也要關注「三白兵」形態出現的位置，前文指出首枝陽燭見於股指或個股下行一段日子後 (通常為兩周或以上)；跌勢持續日子越長，該形態的參考性越見可靠。而於筆者今次與大家分享陰陽燭系列，已多次指出形態出現的位置，較形態本身是否為典型，對後市的預示性參考價值更為重要。相信大家應意會到筆者想帶出的重點，就是即使三枝陽燭緊接出現，也不應斷言後市可看好。

道出升勢將盡隱憂

今次要探討的，屬於「三白兵」的變種形態，名為「大敵當前」，是利淡形態之一，先要關注該形態出現位置，為股指或個股上升一段日子後 (通常為兩周或以上)，升勢長短與後市轉淡的參考性為正向關係，所以「大敵當前」形態常見於股指或個股將要見頂的「轉角」時刻，無異於其他利淡的陰陽燭形態出現位置。另見「大敵當前」的典型，雖由三枝陽燭組成，並見緊接陽燭處於前陽燭的上方，理應視為股指或個股有力續升；但實則存在升勢將盡的隱憂。

短身陽燭形態收尾

值得關注該形態三枝陽燭的燭身長度，是緊接陽燭的較前陽燭的為短，即第二枝較第一枝短，第三枝又較第二枝短。「大敵當前」形態就首枝陽燭而言，多為大陽燭或下影陽燭在陽燭系列內兩種最強勢形態。第二枝陽燭傾向是上下影陽燭或是上影陽燭；第三枝則為陽陀螺，甚或是近乎沒有燭身的十字星。燭身縮短反映買方動力在減少，優勢消失僅時間問題，所以該形態名為「大敵當前」，是指買方陣營將見來勢凶凶的賣方陣營進擊，預示股指或個股將要轉跌。

參考恒指的案例，於2022年12月20日低見18885點，之後股指上揚，至2023年1月20日收報22044點，歷時一個月累升超過3,100點。升浪保持超過兩周，確認已上揚一段日子後。當日開市位和收市位為21812和22044點，燭身長度為232點，而高位為22051點，近乎全日高位收市，傾向為下影陽燭。下兩個交易日 (1月26及27日) 亦見陽燭，燭身長度為180點 (22386 → 22566點) 和74點 (22614 → 22688點)，燭身持續縮短，確認已見「大敵當前」形態。結果翌日大跌近620點 (22,688 → 22069點)，是跌浪的開端，至3月20日低見18829點，較2022年12月20日的18885點還要低。不足兩個月，累跌逾3,800點，所以於1月底未有「大敵當前」的心理準備，投資者便要吃大虧呢！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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