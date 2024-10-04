舒適堡｜亮晴飆11%　稱簽MOU探索繼續經營陸毅強營運美容中心

亮晴控股（8603）公布於10月3日與舒適堡（PHYSICAL）創辦人陸毅強，簽署一份不具法律約束存的諒解備忘錄。



亮晴指出根據備忘錄公司與陸毅強同意開展全方位合作，並探索各種機會以繼續營運過往由陸毅強營運的部份美容中心，又表示若合作得以落實，初步預期客戶群得以擴大。

亮晴旗下醫美品牌擬接手部份舒適堡的健身及美容業務。（廖雁雄攝）

旗下醫美品牌有意接管部份舒適堡健身及美容業務

至於亮晴旗下醫美醫美品牌「perFace」今日亦公布，有意接管「舒適堡」部分健身及美容纖體業務，繼續為已購買健身卡、私人教練課堂及美容療程服務之客戶提供餘下服務，並計劃讓客戶於「perFACE」旗下11間醫美中心使用服務，而「舒適堡」健身業務將由集團創辦人及行政總裁符芷晴女士成立的新公司接管，計劃首先開業的將為灣仔京城大廈及旺角荷李活商業中心的兩間健身中心等。

亮晴旗下醫美品牌擬接手部份舒適堡的健身及美容業務，其中舒適堡位於灣仔京城廣場的門店已改名為PERFIT。（廖雁雄攝）

受到有關消息刺激，亮晴勁升11.1%，截至下午2時2分，報0.7元，成交額為10.46萬元。