渣打舉辦首屆全球家辦論壇　吸50海外家族赴港出席

渣打全球私人銀行昨日起一連兩天於香港舉辦首屆全球家辦論壇，招待來自大中華區、東南亞、阿聯酋、英國及美國等地二百多位環球客戶及嘉賓，包括來自渣打不同市場的 80 個全球領先的超高淨值(Ultra-High-Net-Worth, UHNW)家族，當中50個家族代表更從海外親臨香港出席。



有逾200名來自東盟及中東等環球客戶嘉賓

近半渣打集團管理層出席是次以「Connecting families, celebrating life’s work」為主題的閉門論壇，並先以歡迎晚宴揭開序幕，緊接今日舉行的主論壇，讓全球主要的超高淨值家族就他們關心的延續家族事業議題進行多角度討論。是次活動為擁有相同理念的超高淨值家族提供可貴的直接交流機會，透過分享自身經驗及見解，發掘適用於其家族的財富管理策略。此外，論壇亦為全球超高淨值家族提供平台，了解在香港成立家族辦公室以進入中國內地市場的優勢。

歡迎晚宴邀請了香港特別行政區財政司司長陳茂波出席，他在致辭時表示，香港既是亞洲領先的國際金融中心，亦是資產及財富管理樞紐，不少資產及財富管理公司正擴張在港的業務規模，有業內人士預計本港的資產管理業務可望於 2027 年或之前成為全球第一。全球各地超高淨值家族和人士匯聚在香港，讓他們的財富得以更好增值，香港是他們承傳財富的理想地。

陳茂波：資產管理業務可望於 2027 年或之前成為全球第一

陳茂波表示，香港具備「一國兩制」的獨特優勢、有國家堅定支持，同時提供多元化的投資選擇和機會，亦可助力家族辦公室拓展慈善事業的影響力。這些因素皆促使家族辦公室選擇香港作為跨代承傳和增值財富之地。

出席論壇的重量級講者包括 Krug Champagne 酒莊傳人 Olivier Krug、Blue Bird Group 總裁董事暨行政總裁 Noni Purnomo、The ImPact 主席兼聯席創辦人 Justin Rockefeller、Fenway Sports Group行政總裁 Sam Kennedy、GASSAN 商務總監 David Bijlsma，帝盛酒店集團總裁及執行董事邱詠筠以及 Chokhani Group 暨家族辦公室董事 Krishna Chokhani。

溫拓思：家辦論壇為連繫客戶提供了最佳平台

是次全球家辦論壇以香港作為首個舉辦城市，凸顯其作為渣打四大財富管理中心之一的重要性，滿足超高淨值人士及家族財富增長的需要。作為全球領先的國際金融中心，香港將不同客戶，尤其是大中華區客戶，連接至亞洲其他地區、中東以至歐洲各地的機遇，與另外三個分別位處新加坡、杜拜及倫敦的財富管理中心相輔相成。

渣打集團行政總裁溫拓思表示，渣打是少數國際銀行能夠全面照顧富裕客群不同的財富管理需要，並為他們增長中的財富帶來增值機遇。渣打致力投放資源提升服務富裕及超高淨值客戶的能力，尤其是應對超高淨值客戶及家族的全面理財需要。今次的全球家辦論壇正為連繫客戶提供了最佳平台，以彰顯銀行對客戶長久的支持及承諾。