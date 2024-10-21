施政報告內三大方向　支持金融市場發展｜伍禮賢

香港行政長官李家超上周發表其任內第三份施政報告，當中在金融投資領域，提出了多項促進市場發展的計劃，除了持續優化「互聯互通」機制，強化香港的全球最大離岸人民幣業務樞紐地位，助力人民幣國際化等舉措，鞏固香港國際金融中心地位外。筆者認為報告中有關金融發展的篇幅，可以分為「吸引多元資金」、「優化運作效率」、「加強金融基建」等三大方向。



在「吸引多元資金」方面，未來港府將致力吸引資金來港，方向大致分別向內地引資及向海外引資。在內地引資方面，優化「新資本投資者入境計劃」、積極商討為債券通擴容、善用香港與內地市場「互聯互通」的優勢，吸引內地企業來港上市，爭取短期內實現更多標誌性IPO。

而在海外引資上，未來港府將致力落實追蹤香港股票指數的交易所買賣基金（ETF）在中東上市，吸納當地資金進入港股市場。另方面，亦會推動更多環球資金在港管理，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售管道、推動「一帶一路」主權基金合作，爭取與中東主權基金成立合資基金，投資內地及其他地區的資產。

料政策為資本市場引入活力

筆者預計相關政策有望為本港資本市場持續引入活力，加上政府有意增加基金及單一家族辦公室稅務寬減合資格交易種類，有助進一步加強香港金融中心的地位。

在「優化運作效率」方面，未來證監會和港交所將針對新股上市方面，推出優化措施，公佈優化上市批核流程的具體措施，以求上市申請審批時間更具確定性。另外，亦將會檢視保證金的存入安排、優化保證金和抵押品要求等方面的效率優化措施。

在「加強金融基建」方面，本次施政報告針對有幾個層面。在固定收益層面，未來將致力提升固定收益市場的基建、升級債務工具中央結算系統；在貨幣層面，將致力提升香港人民幣即時支付清算系統夜間跨境服務能力，以及探討提供更多元化的離岸人民幣融資管道；在商品市場層面，財庫局成立小組建立國際黃金交易中心、構建國際級黃金倉儲，並將黃金產品納入「互聯互通」機制之內。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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