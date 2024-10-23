新劏房大王Ken Sir呂宇健持股　利駿集團改名「簡樸新生活集團」

人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健早前接受《香港01》專訪，透露在港經營約1,700個劏房租務，而他持股逾19%的利駿集團（香港）（8360），回應特首李家超在新一份施政報告中建議將合符規格的「劏房」命名為「簡樸房」，宣布公司更改名稱為「簡樸新生活集團」。公司將召開股東特別大會待股東批准。



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公司指出，建議採納「簡樸」概念，以堅定支持港府最近出台的「簡樸房」新住房政策，其認為建議改名將提升企業形象，並體現其作為室內設計及裝修解決方案行業中傑出市場實踐者的認可。此轉變鞏固其堅持高質量建築工程的承諾，尤其是致力於提供相關室內設計及裝修解決方案，將不合標的住宅樓宇分間單位改造成符合必要監管標準的簡樸房，從而改善居住條件及住房可及性。

公司又表示，指出，將推動策略，致力增加優質供應、 降低租戶成本、透過購買物業或二房東形式或合作等方式進軍房地產及簡樸房的租賃和相關管理服務巿場，及考慮利用集團的部份盈利以社會企業形式回饋社會，協助參與綜援計劃及困難人士於有關住房政策改動期間，支援其必須的居住成本。