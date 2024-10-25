「塔形底」成形三部曲　如此解說優勢一目了然｜聶振邦

上回為免篇幅太長，故此雖探討了由三枝陰陽燭以上組成的「塔形底」，屬利好形態之一，要留待現在與大家分享此形態的案例。不妨參考協鑫科技 (3800)，於2022年12月1日高見2.46元後下行，相對2023年1月12日收報2.09元，接近一個半月累跌15.04%，已超過一般以兩周門檻，確認股價已下行一段日子。表面看來，累跌約一成半幅度偏小；但若以恒指於2022年12月1日高見19718點，至2023年1月12日收報21514點，累升近一成，協鑫科技逆市走偏，所以上述跌幅不容輕視。



塔形底的第二階段

值得留意於2023年1月11日已見陰燭，惟有別於1月12日的，皆因前者見升。「塔形底」由三個階段構成，首先會見長陰燭，1月11日僅見陰陀螺，屬短陰燭之一，於1月12和13日則均見上下影陰燭，歸類為長陰燭，視為「塔形底」已進入第一階段。於第二階段，會見陰燭燭身變短（亦可以是短陽燭），於緊接交易日（1月16日）開報及收報同為2.03元，燭身「缺席」，出現「十字星」；至於1月17日燭身只有一個價位（2.04 → 2.03元），也視為見「十字星」，確立「塔形底」第二階段亦構成了。

第三階段見長陽燭

及後（2023年1月18日）開報2.03元，並以全日高位2.12元收市，燭身差距達4.43%，形成「下影陽燭」，是長陽燭之一。觀乎三個階段均已先後出現，確認當時看到「塔形底」，預示後市利好。若以1月18日收報2.12元進場，翌日雖低收一個價位，於1月20日升勢便出現，收於全日高位2.22元，單日上升5.21%，至2月1及2日分別高見2.43和2.49元，較1月18日收報2.12元，不足半個月累升14.62%和17.45%。其中2月2日高見2.49元，較2022年12月1日高見2.46元還要高三個價位。

忽見單日轉向謹慎

不過2023年2月2日卻收報2.36元，低於2.46元，見「單日轉向」，所以對後市表現應有所戒心。若以2.36元相對2.12元，賬面回報率為11.32%，依然賺逾一成；加上自1月27日恒指高見22700點，於2月1日收報22072點，已累跌逾600點，早前港股甚佳的投資氣氛見微妙變化，反映當時止賺離場是明智之舉。倘若執意持股，除了2月2日見跌，2月3至8日也是如此，即會遇上五連跌，於2月8日收報2.19元，較2.12元僅高七個價位，原本的升幅在短短四個交易日近乎全然蒸發。

投資者一般遇上如此情況，考慮繼續持股觀望機會大，就要對面股價持續「尋底」的慘況。於2023年2月27日收報2.07元，經已由賺變蝕；再於3月14日收報1.89元，賬面損失擴大至超過一成。最終在3月28日收報1.82元，股價才稍見喘定，於3月29日至4月3日錄得四連升，不過4月3日只是收報2.06元，依然低於2.12元。遺憾地，收市位始終未能重上2.12元，所以自3月8日起，由賺變蝕成了定局。最好結果已是在2.11元（見於3月31日和4月18日高位），賬面蝕一個價位。要是仍繼續持股，截至5月19日收報1.74元，較2.12元低近18%，並且當時股價續跌風險依然不小。於此案例，大家不難看到即或見利好形態，亦不代表升勢能持續多時，應把握止賺離場時機。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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