美國大選揭曉　特朗普二度入主白宮　誰家歡樂誰家愁？｜伍禮賢

備受全球矚目的美國大選選舉，於當地時間5日正式展開，初步點票結果顯示，特朗普在新一屆總統競選中取得較大優勢，很大機會時隔四年再度入主白宮。

同時，根據初步點票數據，本次大選結果其中一個明顯的特點，就是相對之前民調的焦灼，最終特朗普的領先優勢明顯。這個優勢，不僅體現在最終特朗普選舉人票票數或有望突破300張，形成對賀錦麗的明顯優勢。更體現在在關鍵的「搖擺州份」，特朗普取得全數領先。截至本港時間6日16時的最新數據，在七大「搖擺州份」（亞利桑那州、喬治亞州、密歇根州、內華達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州）中，特朗普領先賀錦麗的百分點分別為1.6、2.3、6.5、4.9、3.4、2.8及4.0個百分點。換言之，「搖擺州份」悉數擺向特朗普。

其次，我們再來看金融市場的反應。在點票進行期間，隨著特朗普一直維持領先優勢，中港股市的表現是逐步走弱，港股更最多錄得超過600點的下跌幅度。反映金融市場認為特朗普上台，對中美關係未來的角力將增添多一重不明朗性因素。事實上，近年中美關係一直處於緊張角力狀態。不論是特朗普還是賀錦麗當選，均不會對這個大趨勢產生太大的變化。但相對賀錦麗較大機會延續拜登的對華政策，而回顧特朗普在前一總統任期期間的對華政策，是較難捉摸的，這種政策的不可預見性，往往帶來更大的衝擊性。因此，在未來對華政策方面，相信市場對這種不確定性，將在短期內影響中港股市走勢。

隨著特朗普一直維持領先優勢，中港股市的表現是逐步走弱。﹙資料圖片﹚

至於對美國經濟方面，如果回顧過去幾任美國總統的經濟政策，不論是民主黨還是共和黨執政，均較多的共同點涉及重振國內製造、維持高端產業優勢、振興基礎建設、扶持特定重點行業發展、稅制改革、創造就業職位等。這些政策，可在一定程度或某個階段促進美國經濟，但對於美國經濟涉及到結構性層面的內容，卻不因兩黨候選人的上台而得到基本改變。例如美國在貨幣流通、消費市場規模、高端科技輸出等，在往後一段長時間仍具傳統優勢，但對於國家債務規模龐大、產業空心化等，並不能改變其問題核心。在特朗普點票處於領先期間，美股指數期貨處於上升狀態，市場的總統選舉的焦點，似乎落在特朗普上台存在大幅減稅機會，提升國內貿易保護主義等。

在特朗普點票處於領先期間，比特幣價格一度向上突破75000美元，創新高。﹙資料圖片﹚

此外，金融市場另一較為受惠資產，相信要數虛擬貨幣。在在特朗普點票處於領先期間，比特幣價格一度向上突破75000美元，創歷史記錄新高。過去特朗普曾多次表態支持加密貨幣，甚至曾稱會將比特幣列為美元儲備貨幣。相信短線，虛擬貨幣的交投或仍將維持在活躍水平。

至於要數失落的，相信或是烏克蘭。在應對俄烏戰爭的態度方面，特朗普上台或將致力推動結束俄烏戰爭，而對烏克蘭的軍事支援力度，或將不及拜登政府。目前烏克蘭在防守端本身已經面臨較大的壓力，若然未來獲得包括美國在內的西方緩助出現降低的情況下，或進一步面臨更大的困境。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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