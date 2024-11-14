減息後港樓租金回報高過借貸利率　彭博料明年樓價升5至10%

美國聯儲局減息，本港利率水平持續向下，市場憧憬有助樓市復甦。彭博社行業研究房地產行業資深分析師黃智亮表示，彭博年初預料樓價跌5至10%，目前樓價已跌約5%，估計全年樓價將跌逾5%。不過受惠市場氣氛改善下，料明年樓價升5至10%，一手成交可達1.8萬伙，二手成交則約4萬伙，若氣氛再佳更可達5萬伙。



他出席一個網上會議時表示，隨著美國聯儲局減息，本港利率已下調半厘，令租金回報率於得以在兩年多以來，首次高於借貸利率水平。加上政府撤辣，或令更多買家及投資者考慮入市。他又估計，明年年利率持續下調，加上高才通措施，吸引不少高收入人士來港，明年樓市將會持續向好，近九龍站及近高鐵如何文田等地區樓價有望進一步受惠。

不過，目前住宅供應多，包括有逾兩萬伙建好未售，加上未來數年潛在供應的約10萬伙，市場需時消化。不過他認為，市況好轉，加上置業需求的支持下，發展商傾向加價推盤，又相信，政府會持續造地，但會按市況去推出市場。

寫字樓方面，目前空置率為17%，是近年高位，但情況非香港獨有，紐約、倫敦、澳洲等地方，一樣出現同樣問題，主要因為疫情後工作模式的轉變，屬結構性問題。他估計，只要明年股市及IPO市場轉旺，加上持續減息，企業或會擴張，有望帶動寫字樓需求，不過空置率高的情況下，估計明年租金亦會持續下跌。