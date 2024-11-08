美國減息｜萬科:樓市重拾動力　中信泰富:特朗普上台增不確定性

美國聯儲局宣布減息0.25厘，減幅符合市場預期，連同上次減息0.5厘，兩次減息合共0.75厘。而滙豐（0005）銀行有限公司亦宣布，由2024年11月11日（星期一）起，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.625%調低至5.375%。



中信泰富物業代理有限公司董事李肇文指，11月減息會議，聯儲局減息0.25厘，符合市場預期，預計在12月將會再減息0.25厘。但就美國大選結果特朗普上台，貿易政策的不確定性增加，美國減息周期可能會面臨一定放慢壓力，聯儲局寬鬆貨幣政策走向轉變的風險有機會增加。

銀行P調低可進一步擴濶供平過租情況

對於香港樓市，本港主要銀行最優惠利率再減0.25%，對樓市有提振作用。樓按利率下降將進一步擴濶供平過租的情況，對於投資者而言是一個非常好的消息，預計能吸引更多投資者參與物業長線投資。對用家而言，當然更容易計數，加速購買決定。

萬科周銘禧：增強置業人士信心 第四季樓市重拾動力

另外，萬科香港董事總經理周銘禧表示，美國聯儲局今年息口已累減達0.75厘，本港按息亦已累減0.5厘，加上美國大選完結以及施政報告的一系列放寬樓按措施，掃除市場上的不明朗因素，相信會增強有意置業人士的信心，加快其入市及換樓意欲，第四季樓市將會重拾動力。

周銘禧續指，除繼續推售南昌東連方系列及何文田VAU Residence之外，大埔南半山馬窩路住宅項目的銷售籌備工作亦接近尾聲，最快可於季內或明年初推出市場。