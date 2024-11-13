正面消息不斷湧現　樓市結構默默改變｜汪敦敬

市場不斷變化、互動，當然近期樓市的好消息是較多的，但對樓市好淡仍然有兩批不同看法的人，本文不在結論上做爭拗，筆者想分享以下三個數據已出現的質的改變，與我們平時理解上有別，所以想作出分享。



(1)樓市指數已呈現回升趨勢，如果用全港計算，CCL指數最近5期表現的走勢已經向上，而這個回升最大的改變，就是最新一期上升1.24%，算是一個很大的升幅，而且這個升幅正影響本年樓價全年下跌的百分比，這是重要的轉變，其中我們見到港島區的成績是不俗的，最新一期升幅有3.44%，可見樓市是存在「箭頭效應」，這個效應很大機會亦是和施政報告內容的提振作用有關。

(2)美國在11月8日宣佈減息4分之1厘，香港是同步減息的，而這個減息最重要就是令到現在的實際按息是3.625%，最近差估署發佈細單位的租金回報率是3.7%，雖然是截至9月份的滯後數字，但當收租回報率是高於按揭息口的時候，反映到市場已出現質的改變，開始吸引長線投資者入市，而交租的租客由租轉買亦比較划算。

(3)香港的M3總數增加至18萬億元的新高紀錄，在總數增加的同時我們發覺定期存款是減少的，這個減少亦是一個減息效應，定期息口是隨著曾經最高的美債息口（約6厘）下跌，於是做定期亦脫離了最吸引的時候，亦意味了部分的定期資金會回歸市場，我們見到9月份定期總共減少了6百多億元，即是說很大機會這些資金會回歸其他投資市場，更加值得留意，在定期減少之下，香港整體資金仍然是增加，M3已達18.25萬億元新高水平，即是說香港在資金方面仍然充盈的。

以上數字對讀者來說有否靈感或啟示作用也好，筆者只是作為市場證人提供實際的數據。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。