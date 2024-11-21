Nvidia與台積電生意上曾存爭議　張忠謀憑與黃仁勳食Pizza擺平！

股王Nvidia（英偉達）創辦人兼行政總裁黃仁勳，與台積電行政總裁張忠謀「老友鬼鬼」已是人所共識。兩人及其他台灣科技界的掌舵人，在今年一同在台灣的小餐館聚會，及前往夜市一逛，頓時成為佳話。不過多年前Nvidia及台積電之間在生意上曾有爭議，最終竟然透過兩人於餐桌上，共享薄餅與沙律來化解。



今年5月30日，黃仁勳訪台期間，宴請一眾台系供應鏈廠商高管，張忠謀（圖左）亦是坐上客。（快科技）

據張忠謀早前出版的自傳《張忠謀自傳》提及，在其本人重返台積電擔任行政總裁前數個月，公司已開始量產40納米產品，可是良品率過低及產品質素存在昭題。由於Nvidia為40納米產品的主要客戶及夥伴，40納米產品生產初期的問題，導致Nvidia出現嚴重損失，兩間公司便一直存在爭議。

台積電創辦人張忠謀。（Getty）

張忠謀指出與蕭黃仁勳通話時，對方特別提醒兩間公司存在爭議，並要求盡早解決。在往後的3星期，張忠謀與台積電的同事們商討有關議題。至2009年7月初張忠謀認為已清楚了解事件，並且有解決方案，便向黃仁勳發電郵，指出會在同月15日前往矽谷到對方家中食薄餅及沙律。

張忠謀指出當時兩人已認識十多年，過往亦曾到黃仁勳家中食薄餅及沙律。

英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳，與張忠謀是多年好友。（Reuters）

親赴黃家共享薄餅晚宴

黃仁勳收到電郵後，便回覆張忠謀，問及何時商談生意時。張忠謀立刻回覆，指出當日傍晚6時30分食薄餅及沙律，晚上8點再到書房傾生意。

張忠謀當日準時到達黃家，與黃仁勳一家一同享用薄餅及沙律後，便與對方談生意，並提出1億美元和解方案，又指出方案的效期為48小時。若黃仁勳於48小時內不同意有關方案，便會尋求仲裁。結果在兩日內同意有關方案。張忠謀指出至今Nvidia仍是台積電最大客戶之一，兩人家庭仍是友好。