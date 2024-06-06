黃仁勳哪裏值得欣賞？從訪台金句「喜歡看人成功」可見他底氣所在

「AI教父」、輝達（NVIDIA）共同創辦人暨行政總裁黃仁勳日前赴台在當地掀起一股旋風，所到之處無不受歡迎，而他除了大談AI產業，也津津樂道通化夜市一名水果攤老闆娘，直呼「我很樂意看到她成功！」有醫生揭露黃仁勳這種「喜歡看別人成功」的特質，正是他底氣所在。



台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇於6月5日在Facebook發文提及黃仁勳「喜歡看別人成功」的特質，其實在美國普遍都是這樣，「因為移民社會大家都很辛苦，你這邊失敗，搞不好我也很麻煩，所以大家一起成功來創造資源，把環境給弄好。」

姜冠宇認為這也是美國有一點點跟歐洲不太一樣的原因，就是避開有內耗的地方，他也建議「那種期待看見你失敗的環境，你要懂得離開就對了！離開一段時間你會發現，你其實沒有這麼糟，就是待錯地方。」他更舉例，就像是一瓶可樂在便利商店只要10幾元台幣，但在高檔飯店配個冰塊加檸檬，可以到近200元台幣，「在對的地方，任何一個餐點價格太低都是不對勁的。」

最後姜冠宇總結，黃仁勳喜歡看人成功的特質，「這就是底氣！願意看見別人成功的人，都是有底氣的人。」認為要成為願意看見、欣賞別人成功的人，那與你是否成功無關，而是從徹底遠離不喜歡你成功的人開始。

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