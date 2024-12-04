呂志和逝世｜政商界人士到靈堂送別 4名港澳前特首等10人扶靈
撰文：張偉倫 黃文琪
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嘉華（0173）及銀河娛樂（0027）創辦人兼主席呂志和，於上月初離世，享壽95歲，其喪禮在今日（4日）設靈。多名人如中聯辦主任鄭雁雄﹑特首李家超﹑前特首曾蔭權﹑財政司前司長梁錦松﹑會德豐主席吳宗權﹑永利澳門（1128）主席盛智文，中原集團創辦人施永青及保監局前主席鄭慕智等政商界名人到靈堂送別呂志和。姚明﹑劉德華夫婦及張學友夫婦等名人，亦致送上花牌。
在現場派發的紀念冊以「深切懷念」的金字為題。內裡載有中央統戰部﹑港澳辦﹑中央駐港聯絡辦﹑中央駐澳聯絡辦，香港及澳門政府等，均有向呂志和的家人送上弔唁，予以慰問。
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載有呂志和生平簡介，既指出他生前是一名備受尊崇的愛國﹑愛港﹑愛澳企業家及慈善家。為國家發展竭誠盡力，鼓勵華人同胞共築中國夢。同時秉持「取諸社會，用諸社會」的信念，將慈善事業視為生命使命。同時捐資興學，資助貧困學子。
內文又指出，呂志和一生以非凡的智慧與辛勤的汗水，鑄就商業帝國的輝煌成就，又以博大的慈善之心，回饋社會，造福人類。
紀念冊內亦有列出扶靈人士名單，包括全國政協副主席﹑前澳門特首何厚鏵，澳門現任經濟財政司司長李偉農﹑澳門前特首崔世安﹑政務司司長陳國基，香港前特首曾蔭權及前特首林鄭月娥，中央駐港聯絡辦副主任尹宗華及中央駐澳門聯絡辦副主任黃柳權等10名人士。
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