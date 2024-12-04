呂志和逝世｜政商界人士到靈堂送別　4名港澳前特首等10人扶靈

嘉華（0173）及銀河娛樂（0027）創辦人兼主席呂志和，於上月初離世，享壽95歲，其喪禮在今日（4日）設靈。多名人如中聯辦主任鄭雁雄﹑特首李家超﹑前特首曾蔭權﹑財政司前司長梁錦松﹑會德豐主席吳宗權﹑永利澳門（1128）主席盛智文，中原集團創辦人施永青及保監局前主席鄭慕智等政商界名人到靈堂送別呂志和。姚明﹑劉德華夫婦及張學友夫婦等名人，亦致送上花牌。



現場派發呂志超紀念冊予親友，內頁寫上「寧靜致遠 和諧共享」，體現其人生哲學與價值觀。紀念冊內載有呂志和生平、照片、中央政府機構、香港與澳門特區政府以及各界向呂志和發出的唁電等。

：靈堂內擺放香港特區政府官員致送的花牌，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波和律政司司長林定國。

：靈堂內擺放香港特區行政長官李家超致送的花牌。

靈堂中央擺放呂志和家屬的花牌。

靈堂以米色帷幕及鮮花為主要佈置，正中位置放有一張呂志和的遺像，兩旁放滿鮮花，橫匾寫上「德望永昭」，代表他德澤功業永垂不朽。現場播放呂志和的紀念片段，傳達其精神及理念，並展示他於慈善方面的重大貢獻，點燃人類和諧心燈。

呂志和長子呂耀東，親自於靈堂接待前來送別父親的賓客。

中聯辦主任鄭雁雄。（廖雁雄攝）

特首李家超。（廖雁雄攝）

財政司司長陳茂波。（廖雁雄攝）

前特首曾蔭權（前）及其妻子（後）。(廖雁雄攝)

梁錦松今日有到場送別呂志和。（廖雁雄攝）

商經局前局長馬時亨。(黃文琪攝)

會德豐大股東吳光正。（廖雁雄攝）

新地控股股東郭氏家族成員郭炳江。（廖雁雄攝）

恒隆榮譽董事長陳啟宗（前），以及其子﹑恒隆董事長陳文博（後）(廖雁雄攝)。

會德豐主席吳宗權（前）﹑會德豐地產副主席黃光耀。（黃文琪攝）

永利澳門主席盛智文。（廖雁雄攝）

英皇集團主席楊受成。 （廖雁雄攝）

利福國際主席劉鑾鴻。(黃文琪攝)

人稱四太的梁安琪（圖中），以及其兩名何猷君（圖後左）及何猷亨（圖後右）。（廖雁雄攝）

在現場派發的紀念冊以「深切懷念」的金字為題。內裡載有中央統戰部﹑港澳辦﹑中央駐港聯絡辦﹑中央駐澳聯絡辦，香港及澳門政府等，均有向呂志和的家人送上弔唁，予以慰問。

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載有呂志和生平簡介，既指出他生前是一名備受尊崇的愛國﹑愛港﹑愛澳企業家及慈善家。為國家發展竭誠盡力，鼓勵華人同胞共築中國夢。同時秉持「取諸社會，用諸社會」的信念，將慈善事業視為生命使命。同時捐資興學，資助貧困學子。

內文又指出，呂志和一生以非凡的智慧與辛勤的汗水，鑄就商業帝國的輝煌成就，又以博大的慈善之心，回饋社會，造福人類。

紀念冊內亦有列出扶靈人士名單，包括全國政協副主席﹑前澳門特首何厚鏵，澳門現任經濟財政司司長李偉農﹑澳門前特首崔世安﹑政務司司長陳國基，香港前特首曾蔭權及前特首林鄭月娥，中央駐港聯絡辦副主任尹宗華及中央駐澳門聯絡辦副主任黃柳權等10名人士。