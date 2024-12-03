呂志和明日設靈 周四公祭及大殮 治喪委員會囊括港、澳政界人士
撰文：石國威
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嘉華國際集團及銀河娛樂創辦人兼主席呂志和上月初辭世，根據呂志和治喪委員會訃聞，呂志和的喪禮安排是明日（4日）下午在北角香港殯儀館設靈，周四（5日）上午舉行公祭及大殮儀式，中午出殯後隨即在柴灣香港佛教墳場安葬。
呂志和對香港及澳門經濟作出重要貢獻，訃聞顯示，其治喪委員會委員囊括港、澳政界重量級人士，榮譽主任為香港、澳門的三位前特首，董建華、何厚鏵與梁振英。至於現任香港特首李家超、澳門特首賀一誠、中聯辦主任鄭雁雄及澳門中聯辦主任鄭新聰則出任主任。
呂志和上月7日安詳辭世，享年95歲。呂志和1960年代涉足地產發展，1980年代開始拓展酒店業務，1990年代初將業務拓展至中國內地；他在2002年更投得澳門娛樂牌照成為六個博彩營運商之一，建立集渡假、消閒、購物、商貿會議及娛樂於一身之旅遊事業。
董建華、何厚鏵及梁振英為治喪委員會榮譽主任
呂志和治喪委員會今日在報章刊登訃聞，治喪委員會榮譽主任分別是董建華、何厚鏵與梁振英，香港中聯辦主任鄭雁雄、澳門中聯辦主任鄭新聰、李家超及賀一誠則出任主任。
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