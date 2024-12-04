彭博﹕日本7-Eleven母企擬分拆北美業務 集資進行私有化
撰文：張偉倫
出版：更新：
《彭博》引述消息人士指，日本7-Eleven母公司Seven & i管理層擬將其北美便利商店和加油站業務分拆上市，以籌集資金支持其9萬億日圓（約600億美元）私有化Seven & i的計劃。
Seven & i創始人家族伊藤家族此前據報有意私有化公司，即管理層收購提案，以應對便利店Circle K品牌環球擁有者Alimentation Couche-Tard所提出的7.1萬億日圓收購提案。
冀分拆北美便利店及油站業務獲取1萬億日圓
報道指，Seven & i 將透過北美便利商店和加油站業務IPO，籌集超過1萬億日圓現金，以償還三井住友金融集團公司、三菱日聯金融集團公司和瑞穗金融集團公司以及任何其他機構合共6萬億日圓貸款中的一部分，為貸款人提供定心丸。
報道引述消息指，伊藤家族正在說服 Seven & i 董事會推薦其管理層收購，而不是 Couche-Tard 的提議。部分人士補充說，Seven & i 打算在任何潛在分拆上市後，仍保留該業務的股份。
日本7-Eleven母企股權誰屬？ 日媒﹕創辦家族等擬籌4千億提全購彭博﹕日本7-Eleven管理層為拒OK母企提親 擬提私有化涉資4500億向7-Eleven「提親」失敗 Circle-K母企再示好 據報升收購價兩成日本7-Eleven母企重整業務 成立公司持非核心業務 提升企業價值彭博﹕日本7-Eleven母企擬售銀行業務股權 表明專注核心零售業務