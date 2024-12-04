彭博﹕日本7-Eleven母企擬分拆北美業務　集資進行私有化

《彭博》引述消息人士指，日本7-Eleven母公司Seven & i管理層擬將其北美便利商店和加油站業務分拆上市，以籌集資金支持其9萬億日圓（約600億美元）私有化Seven & i的計劃。



Seven & i創始人家族伊藤家族此前據報有意私有化公司，即管理層收購提案，以應對便利店Circle K品牌環球擁有者Alimentation Couche-Tard所提出的7.1萬億日圓收購提案。

7-11最初進入日本時並非24小時營業，其名稱原本就是早七點到晚十一點的意思。（Getty Images）

冀分拆北美便利店及油站業務獲取1萬億日圓

報道指，Seven & i 將透過北美便利商店和加油站業務IPO，籌集超過1萬億日圓現金，以償還三井住友金融集團公司、三菱日聯金融集團公司和瑞穗金融集團公司以及任何其他機構合共6萬億日圓貸款中的一部分，為貸款人提供定心丸。

報道引述消息指，伊藤家族正在說服 Seven & i 董事會推薦其管理層收購，而不是 Couche-Tard 的提議。部分人士補充說，Seven & i 打算在任何潛在分拆上市後，仍保留該業務的股份。