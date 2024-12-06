與王祖藍財政獨立惟目標一致 李亞男畫錢幣教女兒理財

李亞男與王祖藍在組織家庭後育有兩個女兒，作為星級媽媽兼顧工作及家庭之餘，在投資理財及親子理財教育方面亦面對更多不同的需要及挑戰。



李亞男表示，和老公在家中都有自己獨立的財政，各自有銀行戶口管理財富，沒有聯名戶口，但大家對於理財的目標一致，為了家庭，都會以儲蓄為主，不會亂消費，有多餘的錢才會買想要的東西，及組織家庭旅行。



李亞男表示，和老公在家中都有自己獨立的財政，各自有銀行戶口管理財富，沒有聯名戶口，但大家對於理財的目標一致。(李亞男ig)

自言投資胃納屬「低風險」 無沾手股票及基金

李亞男在接受《香港01》訪問時表示，兩夫妻在投資胃納方面都是屬於「低風險」，故此都會主要以儲蓄及物業投資為主，而沒有踏足股票及基金等其他投資，因為對這些產品也並不熟悉，故此也不會貿然投資。

王祖藍目前在港持有的數個物業，主要為早年購入的在香港的獨立豪宅及公寓單位。李亞男表示，這些物業除了自住，也有出租收取穩定的資金收入。

記者翻查資料，王祖藍於2015年曾以老婆李亞男的名義，豪擲港幣1.1億元購入白石角逸瓏灣II頂層特一個色戶。2016年再斥資3,706.9萬元增購同屋苑低層一個連花園的特色戶，其後於2022年9月以4,580萬元沽出，帳面勁賺873萬元。去年再有消息指其斥資2,047.1萬元，一手購入同區海日灣一個3房單位，實用呎價為15,030元。

李亞男19歲來港選美進入娛樂圈，成為她人生第一份工作，已賺取了第一桶金。謹慎理財背後，事關成長背景。她分享道，自己出身的家庭並不屬於特別富裕，「我和妹妹在年紀很小的時候，就學會財政獨立，很少需要向家庭攞錢。」故此，她也希望兩個女兒能夠努力讀書，然後自己獨立工作賺錢。

由於希望教導女兒明白賺錢並不容易，也希望她們能夠學懂珍惜所擁有的，故此兩夫妻有時候工作，也會帶上兩個女兒，讓她們了解「每一分錢都不容易賺」。（李亞男ig）

工作帶上女兒望了解 「每一分錢都不容易賺」

而在家庭開支方面，李亞男與老公兩人也很有共識地會互相幫助及負擔，李亞男透露，「例如會由近期賺錢比較多的一方，付出相對多一點。」兩個女兒目前分別為6歲及4歲，正就讀國際學校，故此也有一定開銷。

不過，她形容自己並非「怪獸家長」，故在課外興趣班方面，也會主要根據她們的興趣來報讀，大女兒主要有上鋼琴及游泳班，小女兒仍年幼興趣有待發掘。

由於希望教導女兒明白賺錢並不容易，也希望她們能夠學懂珍惜所擁有的，故此兩夫妻有時候工作，也會帶上兩個女兒，讓她們了解「每一分錢都不容易賺」。於此同時，也會帶她們去做義工，例如探訪老人等，「希望她們學到未來如果有多餘的金錢，也可以用來幫助社會上有需要的人」。

從生活中建立理財概念

即使在教育兩個女兒理財概念，也是一樣。「例如一起去超市，先會訂立一個開支預算，例如100元預算，先選取所必需要買的東西後，有多餘的錢，才可以買她們想要的零食，而不會讓她們想要什麼，就買什麼。」

在家中李亞男也會和她們在玩的過程中，讓她們學習理財及數學。她會畫不同面額的錢幣，讓她們假設自己購物，自己計算相關花費及賣家要找的錢，融學習於玩樂，「這比起一本正經讓她們『坐定定』學習相信更有效」。」

李亞男會會畫不同面額的錢幣，讓女兒假設自己購物，計算相關花費及賣家要找的錢。圖為王祖藍攜兩女支持李亞男的畫展。（IG：@therivergirl）

獲邀請為理財教育體驗館大使

這也正如投委會在荃灣南豐紗廠的理財教育體驗館，透過遊戲方式學習理財。而李亞男也獲邀請擔任理財教育體驗館大使，並且拍攝短片，帶領一家大小在體驗館透過嶄新沉浸式的互動遊戲，邊玩邊學實用的投資、理財及防騙知識，明智理財。

另外，兩個女兒每年農曆新年也會收到利是錢，李亞男也會教她們收藏好。她記得，有一次女兒說自己好有錢，要請全家食糖水，她會對女兒懂得分享感覺欣喜，但也會教她「一兩次可以，長遠還是要學懂好好儲蓄不亂花費。」

對於兩夫妻有否計劃過何時退休，李亞男笑言，相信還是會一直工作下去的，「因為躺平真係會好悶」，同時會繼續畫畫及做義工等，做自己有興趣及有意義的事。不說不知道，除了演藝事業外，李亞男還酷愛繪畫，近期有在加拿大舉辦個人畫展義賣募款，她希望，下一站可以在香港舉辦畫展。