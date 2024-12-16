水資源業務及物業租金收入　助增粵海投資現金流｜伍禮賢

粵海投資（0270）屬於一隻業務多元代的綜合企業，包括物業投資、百貨經營、發電和酒店經營等，至於水資源為其最核心業務，供港東江水資產的貢獻更是盈利增長的重要的一部分。公司日前公布以實物分派粵海置地（0124）股份作特別股息，意味分派完成後，粵海置地將不再為粵海投資的附屬公司。相信剝離地產業務後，將有利公司降低收益風險，並能夠聚焦核心業務，提高水資源業務的佔比。



根據公告，粵海投資建議以實物分派粵海置地股份方式支付特別股息，基準每持有1股獲發0.193股粵海置地，涉及分派12.61億股，佔粵海置地股本約73.72%。筆者認為公司剝離由粵海置地集團持有的物業發展業務，將為公司未來帶來兩大好處。

首先，筆者從兩間公司的上半年財報來看，粵海投資截止今年6月底，總負債約806億元，至於粵海置地則約為407億元，相信當粵海置地正式剝離粵海投資後，粵海投資的負債有望大幅下跌。至於粵海投資上半年經營活動現金流入為48.8億元，2023年同期為43.54億港元。相反粤海置地期內經營活動的淨現金流入按年從20.68億，降至12.92億元。這將意味公司剝離地產業務後，可以減輕相關方面的債務負擔，有助現金流回升，財務狀況改善。

粵海投資擬向股東分派粵海置地股份，作為特別息。﹙網頁截圖﹚

剝離地產業務助集中資源於水資源業務

另方面，此舉不僅大幅降低公司受地產業務波動的影響，可以將更多資源集中在其核心的水資源業務上。以上半年業績來看，水資源佔公司整體收入85%，畢竟業務屬於一項極具防守性的現金牛，能夠為公司帶來長期且穩定的收入保障，並有利提高公司盈利。管理層此前亦曾提及，將繼續加大在水資源產業鏈上下游的拓展力度，積極向高附加值業務延伸，在鞏固核心業務規模的同時優化資產組合及資源配置。

預期分派行動有助公司再度成為吸引力較高的公用股之一，相信水資源及目前的物業租金收入將有利其增加現金流，帶動盈利可見度上升。派息方面，上半年中期息為每股23.97港仙，2023年同期為18.71港仙，按年增長28.1%，派息比率約65%，按年持平。現價股息率逾5厘。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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