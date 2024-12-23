聯儲局12月議息會議　帶來三大啟示｜伍禮賢

聯儲局落實12月份再度減息25個基點至4.25至4.5厘的區間。事實上，議息前晚美國芝商所利率期貨已經反映，本月減息概率高於95%，而最終結果亦符合市場預期。



但議息後美股、港股市場均出現不同程度下跌，此正正反映，投資者不要認為減息符合預期，就忽略今次議息會議的重要性。相反，今次議息會議帶來的信息量很大，至少給予每位投資者帶來三方面重要啟示。

圖為2024年12月18日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

點陣圖顯示減息幅度縮減

第一，今次議息會議聯儲局公佈新一輪點陣圖，如果與之前9月點陣圖比較，可以發現，19位聯儲局官員對2025年底的目標利率預期，從三個月前的中位數3.375厘，向上調整至最新預測的3.875厘。換言之，過去三個月的時間，聯儲局對明年減息步伐的預期，放緩了50個基點。

而市場的看法亦因聯儲局的調整，利率期貨市場對2025年底利率中位數最大概率，已經從議息前的3.875厘變成議息後的4.125厘，反映市場對減息前景的看法更為審慎。

第二，除了短年期利率憧憬發生變動外，最新點陣圖反映，聯儲局官員對長期的目標利率預期中位數，從9月份的2.875厘，上調至3厘水平。也就是說，聯儲局對本輪減息周期的累計幅度預期，亦出現收窄的修訂。這如果用一句話概況，就是相對三個月前，聯儲局希望在短期快速壓低利率，現時更傾向拉長調節期慢慢降低利率，並且最終在減息周期的累計減幅或將有所縮小。

第三，本次議息會議，聯儲局官員對明年美國經濟增長展望為GDP增長2.1%，失業率為4.3%，個人消費支出物價指數PCE及核心PCE分別為2.5%。以上數據同三個月前比較，反映美國在經濟保持韌性之下，經濟平穩過渡機會正在增加，進一步降低市場對「硬著陸」的憂慮。當然，這個憂慮下降的代價，是用更長時間調節通脹水平。

雖然以上三大啟示有好有壞，但對於投資市場而言，投資者或更為關心當下的利率環境變動，因此本次議息將會增添市場波動性的機會。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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