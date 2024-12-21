「上升三部曲」變種形態　若忽略便錯失六成回報｜聶振邦

上回開始進入陰陽燭「整固形態」講解，首個分享形態名為「上升三部曲」，是升勢中出現的一種整固形態，由五枝陰陽燭構成，先是一枝長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭）；繼而見連續三枝短陰燭（下影陰燭、陰陀螺）；最後是見一枝長陽燭，可以配合「裂口高開」。「上升三部曲」的形態像一個「N」字；但也要想象「N」字的第二和第三筆之間是斷開。此外，需留意第二部曲的三枝短陰燭出現位置，會被第一部曲的長陽燭燭身全然覆蓋。不過以上的「上升三部曲」形態是典型，更常見是第二部曲出現變化。



阿里巴巴案例解說

這可以是見多枝短的陰陽燭，代表既可存在短陰燭，也可出現短陽燭（上影陰燭、陽陀螺），只要這些陰陽燭都在長陽燭燭身之中便可，重點關注第三部曲的長陽燭出現前最後一枝短陰陽燭位置，就算有一部分在第一部曲的長陽燭燭身之外也可接受，只要短陰陽燭的收市位，處於長陽燭的燭身之中便可。現看阿里巴巴─SW（9988）的案例，於2022年10月24日至11月10日，收市位介乎61.45至69.9元，波幅為13.75%，少於一成半屬偏小。當時股價亦處於2019年11月在港上市以來低水平，事隔約三年。

燭身長度不容忽視

故此當股價回升時，預算會見一段上揚日子，自2022年11月11日起股價漸見上揚，於11月10和15日分別收報63和78.9元，僅於三個交易日已累升超過25%。若以10月24日至11月10日的低位60.3元 (見於10月31日) 與78.9元比較，升幅更超過30%，歷時也只有半個月，可望升勢仍會保持一段日子。於11月15日出現燭身接近8元 (71.00 → 78.90元) 的長陽燭；繼而於11月16至28日共九個交易日，其中八日見短陰陽燭。於11月16日出現的是陽燭，收市位為78.8元，較11月15日收報78.9元為低，反映短陽燭的燭身處於長陽燭之內。

上升三部曲漸成形

至於期內最後一枝陰陽燭見於2022年11月28日，是一枝短陽燭，開市位和收市位為70.6和72.2元，而11月15日的長陽燭開報71元，反映11月28日的短陽燭有一部分外露在長陽燭的下方，不過由於收報72.2元，高於11月15日的71元，仍算乎合「上升三部曲」形態的第二部曲的構成條件。再者，11月28日高見73.35元，低於11月29日開報73.65元，出現「裂口高開」，當日收報78.75元，形成燭身超過5元的長陽燭，形成第三部曲，所以從11月15至29日觀察陰陽燭變化，確認「上升三部曲」出現，代表從11月11日出現的升勢，只是在「中途休息」，之後升勢仍可望持續。

果然隨著2022年11月29日升逾9%﹐阿里巴巴的股價再度發力上揚，直至2023年1月26日高見118.5元，即升勢再保持約兩個月才結束。若由2022年11月10日收報63元計起，升浪歷時超過兩個半月，累升超過88%﹐證明若見「上升三部曲」出現，投資者毋須急於離場，否則以上述為例，就算在11月15日高見80.85元離場，升幅也只有28.33%，白白錯失了之後近六成的升幅。事實上，若觀察早前於2022年11月4至11日的陰陽燭變化，亦見類似「上升三部曲」的形態出現，只是11月10日的陰燭開報63.9元，低於11月4日開報64元，在這枝長陽燭的燭身之外，所以才要看到後來的「上升三部曲」出現，方能確認升勢會持續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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