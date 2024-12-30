香港新股市場面面觀　明年或重返全球三甲｜伍禮賢

港股2024年即將「收爐」，在投資市場氣氛改善下，大市交投在9月份開始明顯升溫，帶動了新股市場回暖，位居於全球四大新股市場。



美的為今年新股集資王

截至12月23日，全年共有67隻新股上市，數量較去年同期高。同時受惠於美的集團（0300）、華潤飲料（2460）及順豐控股（6936）等大型新股來港上市，總集資額達830億元，按年增加逾1倍，當中美的集團為今年全球第二大IPO，亦是香港自2021年2月快手（1024）以來最大IPO，集資額達356億元。由於12月下旬亦持續有新股招股，料全年IPO集資額可見840億元。

美的集資300億元，為今年新股集資王。

全年來看，逾半新股上市首日股價上升，其中經緯天地（2477）及泓基集團（2535）在首掛日分別升164%及136%。相反七牛智能（2567）首掛日破發，跌56.7%。年內有三隻18C新股晶泰科技（2228）及黑芝麻（2533）上市，但首掛日表現不盡相同。其中晶泰科技高收9.8%，黑芝麻則跌27%。至於上周一（23日）上市的越疆科技（2432）則輕微上升0.8%。上市至今表現最好的股份是老鋪黃金（6181），該股自6月底上市以來累升近5倍。

另方面，近年港交所使用首次公開招股結算平台FINI後，招股時間明顯縮短，加上近期多間本地券商就個別IPO推出50倍孖展，甚至逾100倍孖展，並且免融資利息，形成了「頂頭槌飛」成本大幅降低，因此不少集資額較低的IPO在超高倍數的孖展下，超購倍數逾千倍，形成了近期新股市場火熱的場面。

料明年上市新股80隻

當中大熱的內地美妝品牌公司毛戈平（1318）成為了年內的「凍資王」，香港公開發售接獲919倍認購，不過一手中籤率100%，首掛日曾升逾92，最終收升76%。至於今年「超購王」，以及歷來第二大「超購王」的草姬集團（2593）首掛日收升10.4%，不過其後幾個交易日已經跌穿上市價。

展望明年，相信寬鬆的金融環境將繼續利好IPO市場氣氛，加上中證監的五項資本市場對港合作措施，包括支持內地行業龍頭企業赴港上市，近期有報導稱A股上市的寧德時代正考慮赴港作第二上市，集資額可能高於美的集團。市場目前估計，明年港股約有80隻新股上市，總集資額最多達1,200億元，重返2022年水平，並有望重返全球集資額的前三位。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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