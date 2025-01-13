老鋪黃金股價金光閃閃　真是此「金」有別彼「金」?｜伍禮賢

金價去年持續走高，全年回報率達27%，10月底更曾創下每盎司2,790美元的歷史新高，在全球地緣政治局勢升溫下，多國央行大力購買黃金，而隨著特朗普即將重返白宮，政治不確定性增加，料將帶動黃金需求，成為了利好黃金相關股份最重要的一個外在因素。



在金價累創新高之下，但本港上市黃金相關概念股走勢各異。其中去年六月底上市的老鋪黃金（6181），走勢可謂一枝獨秀，自上市以來累升逾7倍。在內地消費行業仍具挑戰下，為何該股業績可以獨立於其他金飾股，維持大幅增長，並在收入及盈利齊創新高？

採取高端品牌定位

其實，老鋪黃金與其他金飾股的確存在一些差異化的地方，公司屬內地古法手工金器專業第一品牌，即採用傳統手工技藝製作的金製品或首飾，其黃金產品主要包括足金黃金產品及足金鑲嵌產品（足金鑲嵌鑽石或其他寶石）。雖然從宏觀數據來看，去年首11個月內地社會消費品零售總額僅按年增長3.3%，當中金銀珠寶類更按年下跌3.3%，11月單月更按年下跌5.9%。不過古法黃金市場整體市場的表現呈現了截然不同的行情。

根據其招股書，該古法黃金市場規模近年以64.6%的複合年增長率上升，並預計到2028年加速到21.8%，快於普通黃金珠寶。事實上，近年消費者對具有品牌文化，和較高級的黃金珠寶需求日益增長。由於公司採取高端品牌定位，其一萬元人民幣以上產品銷售額佔整體收入90%，截至去年6月底僅於14個大城市擁有33間門店，按年新增6間，基本都位於大城市內的核心商圈，且全部位於知名商業中心內。

從業績來看，公司去年上半年同店銷售增長超過一倍，門店店均收入超過2023年全年，整體純利達5.88億元人民幣，按年升近兩倍。在「雙十一」期間，公司成為了天貓珠寶銷售榜首位，成交按年多近4倍。至於近年的毛利率穩定保持約41%至42%的水平，明顯領先其他上市同業。

開拓東南亞市場

未來公司具備明確的高端品牌定位、產品差異化及持續的升級換代值得看好，有利於市場上保持競爭力，加上管理層銳以打做品牌國際化市場，維持開拓東南亞市場的目標，增長前景具較大潛力。相信其稀有性及行業獨特性，成為了內地消費及奢侈品股中冒起的原因之一。

惟老鋪黃金去年6月28日上市，當時招股價為40.5元，上周股價曾高見305元，累升逾7倍，不過該股在去年12月底剛結束半年禁售期，因此投資者要注意當中風險，不排除解禁股或趁高位沽貨獲利。因此不建議投資者在目前階段高追。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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