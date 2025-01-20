行業利好齊鳴　安踏續保競爭力｜伍禮賢

近期體育用品有不少的利好消息，例如李寧（2331）再次成為內地奧委會官方體育服裝合作權、特步（1368）去年第四季及全年主品牌零售銷售按年錄得高單位數增長，至於安踏體育（2020）亦交出一份不俗的銷售表現數據，在公司持續的多品牌協同效應及全球化布局的零售運營下，盈利具備上升空間。



安踏去年第四季度安踏品牌及FILA零售金額錄高單位數正增長，其他品牌產品的零售金額錄得50至55%的正增長。全年計，安踏品牌及FILA品牌零售金額分別錄高單位數及中單位數的按年增幅，所有其他品牌產品增幅介乎40%至45%，反映了其銷售在去年下半年的表現明顯較好。

安踏門店。（資料圖片）

安踏擬年內在歐美設直營店

事實上，近年全球戶外運動用品市場規模快速成長，安踏旗下的兩大戶外品牌Kolon Sport及Descente在內的其他品牌收入在去年上半年收入已經按年增長41.8%至46.02億元人民幣，當中Kolon Sport屬於增長最快的品牌。同時安踏作為創立於芬蘭的全球運動戶外品牌集團亞瑪芬體育（NYSE:AS）的最大股東，旗下擁有牌Arc'teryx、Salomon及Wilson等核心品牌。在戶外運動滲透率持續上升下，直接利好了亞瑪芬體育的業績，其於2024財年首三季已經實現扭虧，當中大中華區業務增長強勁。

另方面，安踏在去年底宣布由曾任職美國服裝飾品Gap的首個大中華區CEO，以及女性牛仔品牌Miss sixty全球CEO肖泳，擔任新增的專業運動群國際事業部負責人一職，料對公司加速海外市場的開拓有利，並預計年內將於歐美開設首間的直營店。

安踏跑鞋。（安踏facebook擷圖)

運營效率續提升

筆者認為安踏在多品牌組合及及直營佔比持續上升下（1H2024 DTC直面消費者模式佔比逾80%），其毛利率在過去一段時間維持向好走勢（1H2024整體毛利率升至64.1%，2023年為62.6%），加上有利其存貨周轉天數（1H2024為114天，按年下降10天）轉好，支持盈利能力及運營效率繼續提升，穩固作為內地體育用品股中業績最好公司的地位。

整體來說，雖然內地當下消費環境存在一定的波動性，但體育用品行業穩中向好。筆者相信安踏在「單聚焦、多品牌、全球化」發展戰略下，可以全面捕捉多元化的消费者偏好，在行業中保持較好的競爭力。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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