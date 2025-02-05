巴拿馬運河控制權涉大國博弈　長和或失港口經營權的啟示｜拆局

美國總統特朗普對地球上兩個地方的控制權相當著緊，一是格陵蘭，另一是巴拿馬運河。因為對美國而言，兩處地方在經濟上及戰略皆扮演重要角色，在再次上台前夕，更揚言不排除會以武力奪取控制權。如何處理這兩處經濟及戰略要地，可被視為對特朗普再度執政的重要指標，同時亦對環球地緣政治局面有難以預測的影響。



由於格陵蘭問題涉及與北約成員國丹麥的關係，除卻與丹麥首相弗雷澤里克森通電話，以及於上任前，其長子小特朗普前往格陵蘭訪問後，特朗普暫時再未有進一步行動。由於弗雷澤里克森已一再明言丹麥不會出售格陵蘭，但底容許美軍在當地有更多基地，同時當地自治政府提出3月進行大舉，外界關注今次選舉議題會否觸及獨立﹑與美國關係等。因此最新發展仍要觀察。

2024年8月12日，巴拿馬運河，圖為新加坡貨船通過運河。（Reuters）

魯比奧出訪巴拿馬

相比之下特朗普政府對巴拿馬運河的態度更積極。雖然巴拿馬總統穆利諾已明言，不會就運河擁有權進行談判。可是美國國務卿魯比奧就任後，首個外訪地點就是包括巴拿馬等中美洲4國，並且揚言要減低中國對運河的影響力。

巴拿馬多次指出運河擁有權問題不容談判，但是政府已有多項動作試圖滿足美方。當中包括宣布退出「一帶一路」，以及針對長和（0001）負責經營運河兩端港口的子公司進行審計。最新的進展，是《彭博》引述消息人士指出，巴拿馬面對特朗普消除中國對巴拿馬運河影響力的施壓可能準備妥協，巴拿馬政府有意收回長和子公司的經營權。報道指出巴拿馬總統辦公室，以及和記港口均未有作出回應。

美國總統特朗普。（資料圖片／Reuters）

美國為運河最大用家

從魯比奧以巴拿馬等地作為上任後首個外訪地點，便可以反映出特朗普政府對巴拿馬運河，以至中美洲的重視程度。因為有關地區正是美國後花園。其中巴拿馬運河更視為美國經濟要津地點，因為運河的貨運量中，72%與美國有關。近年調高運河處理費，令到特朗普對運河問題更感趣。同時在美國共和黨人眼中，昔日運河開發，美國投入大量資金及人力，美國對運河的控制更直至1999年，這加強特朗普對控制運河的興趣。

更何況中國與巴拿馬於2017年建交後，巴拿馬加入一帶一路倡議，中國亦積極在當地投資，包括在運河興建另一座大橋。在經濟及軍事等元素交織下，促使特朗普政府看重運河擁有權誰屬。

目前在運河兩岸的五個港口中，有兩個是由長和旗下和記港口經營。早於1997年，當時尚未重組的和黃投得兩個港口經營權，為期25年。當時美國眾議院曾進行聆訊，其後和黃發出聲明指出公司與解放軍並無關係。至2021年長和的經營權獲延長25年至2047年。

和記港口經營兩巴拿馬運河港口

特朗普揚言要收回運河擁有權等言論發出後，巴拿馬政府突然對和記港口負責營運港口的公司進行審計，和記港口當時的聲明指出，會全力配合審計，及保持應有透明度，又表示自在巴拿馬營運以來，為當地經濟帶來逾59億巴波亞（約59億美元）貢獻，創造數以千計就業機會。同時指出在每項業務中對卓越及道德的持續承諾，公司對Balboa及Cristobal港口大量投資已作出體現，並表示在持續改善基礎設施方面超出預期，為巴拿馬經濟及社會發展作出貢獻。

巴拿馬政府下一步行動，現時仍屬未知數。若長和最終失去兩個港口經營權，對公司業務發展會否帶來大衝擊？據長和於2023年年報內指出，巴拿馬港口於當年吞吐量佔旗下碼頭業務的3.2%，而港口業務EBIT佔整體EBIT的16%，所以失去這兩個港口經營權對公司業務發展未必有太大影響。摩根大通最新發表的報告更指出，退出當地港口業務對長和影響有限，因為巴拿馬港口業務對公司去年上半年EBITDA貢獻少於1%，當地碼頭吞吐量佔公司整體港口業務的3.9%。該行又指出因為長和主要業務在歐洲，以及在美國市場參與有限，所以緊要局勢進一步升級帶來的影響有限。最終兩個港口經營權會否生變，還是取決於巴拿馬政府態度。