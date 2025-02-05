特朗普2.0｜彭博︰巴拿馬正考慮會否取消長和子公司碼頭經營權

美國總統特朗普上台前後，已明言有意加強對巴拿馬運河控制，其後巴拿馬政府對在長和 （0001）於運河兩端的營運碼頭的子公司進行審計。據《彭博》引述知情人士透露，巴拿馬面對特朗普消除中國對巴拿馬運河影響力的施壓可能準備妥協，正在考慮是否取消一香港公司經營附近港口的合同。



報道引述不願公開身份的知情人士說，總統Jose Raul Mulino領導的政府在權衡取消長江和記實業有限公司旗下事業Hutchison Ports PPC所持合同的可能性。

報道又引述相關消息人士指出，巴拿馬政府尚未做出任何決定，且政府將以避免訴訟並遵循正當程序的方式推進。巴拿馬總統辦公室暫未回應置評請求，和記港口也沒有回應置評請求。

巴拿馬運河長82公里，是世界上其中一條非常重要的戰略水道，負責處理全球約5%的海上貿易量。(Reuters)

和記港口於運河兩端營運碼頭

這種處理方式若推進無疑是給特朗普獻上一份大禮。和記港口經營巴拿馬運河附近五個港口中的兩個，分別位於該航道的兩端。

美國國務卿馬爾科·盧比奧周日（2日）訪問巴拿馬期間稱，必須採取措施遏制所謂中國對巴拿馬運河的「不可接受」的影響力。該航道為美國所建，根據前總統吉米·卡特簽署的條約於1999年轉交給巴拿馬。

和記經營的港口分別位於Balboa和Cristobal，特許合同於1997年首次簽署並在2021年延長，有效期至2047年。