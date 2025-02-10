汽車新勢力　關注零跑及小鵬潛力｜伍禮賢

內地車企持續推出具性價比較強的新款智能新能源車，加上以舊換新及補貼政策，整體新能源車銷售持續創下歷史新高。按中汽協的數據，2024年汽車銷量按年增長4.5%至3,143.6萬輛，新能源車銷量按年增長35.5%至1,286.6萬輛，銷量達到所有新車的總銷量逾40%。筆者相信新能源車市場的潛力仍在釋放，不過經過連年高速增長後，往後增長速度放緩亦不足為奇，同時價格戰將無可避免導致個別車企盈利下跌，因此在選擇股份上需要擇優布局。



在多間車企公布了2025年的銷量目標後，筆者留意到一眾「汽車新勢力」的增速目標均較傳統車企高，當中蔚來-SW（9866）及小米集團（1810）的目標為按年翻倍或以上。相反吉利汽車（0175）及長城汽車（2333）增速僅為15%及12%，但畢竟該兩間車企2024年的銷量均逾200萬輛，是蔚来的10倍。

小鵬飛行汽車。（羊城晚報）

零跑及小鵬年內多款新車

在綜合去年全年及今年一月份的營運表現及前景後，筆者建議關注零跑汽車（9863）及小鵬汽車-W（9868），主要是因為兩間車企預計年內將推出多款新車型，加上前期車型繼續熱銷，今年上半年銷售值得憧憬。

小鵬汽車去年第三季虧損18.07億元人民幣，2023年同期為38.86億元人民幣，全年累計交付19萬輛，按年增長34.2%。至於1月交付智能電動汽車30,350輛，按年增長2.68倍，連續3個月交付量逾3萬輛。當中MONA M03連續兩個月交付量超逾15,000輛，加上P7+上市僅兩個月，但已經累計交付20,000輛。

小鵬X9汽車2024年已登陸香港市場。（梁鵬威攝）

小鵬今年銷量目標35萬輛

公司訂下2025年銷量目標35萬輛，按年增長84%，並預計年內將有超過5款新車型推出。同時，公司近年開始布局海外銷售網絡，憧憬公司海外市場將進一步拉動整體銷量增長，料季度銷售有力再創新高，較大機會實現單季度盈利轉正。

至於零跑汽車持續得益於銷量增加形成的規模效應、產品矩陣完善及成本管理工作，帶動公司盈利優化。公司去年累計交付29.37萬輛，年增近1.04倍，毛利率不低於8%，按年大幅增長，反映公司在銷量快速增長的同時，盈利能力亦得到優化，並將2025年銷售目標訂於50萬輛可以上。

零跑今年銷售目標為50萬輛。（資料圖片）

零跑預告去年第4季已錄盈利

零跑上月已經預告去年第四季首次實現淨利潤，較原計劃提前一年達標，成為理想汽車（2015）後第二間錄得盈利的「汽車新勢力」。公司在一月份交付25,170輛 按年上升1.05倍，至於此前亮相的B系列車型，將於今年開始全球銷售。

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