【中午收市】貿易戰輕微降溫　恒指升177點　地產股跑輸大市

美國總統特朗普表示，中美將進行「不同層級」通話，市場又再憧憬貿易戰可能緩和，大市氣氛轉好。恒指半日升177點或0.69%，報25880點；國指半日升132點或1.33%，報10125點。大市成交442億元。

藍籌股方面，升跌幅「一半半」，獲大摩唱好的中海油﹙0883﹚升6.31%，報11.8元，成表現最佳藍籌。另外兩間油企亦造好，中石油﹙0857﹚升4.80%，報3.93元；中石化﹙0386﹚升1.98%，報4.62元。

另外，舜宇光學﹙2382﹚升5.83%，報110.6元；創科實業﹙0669﹚升3%，報54.9元；瑞聲科技﹙2018﹚升2.07%，報34.45元。

重磅股方面，騰訊控股﹙0700﹚升1.68%，報325.6元；友邦保險﹙1299﹚升0.91%，報77.35元；中國平安﹙2318﹚升0.33%，報90.3元。

另一邊廂，本地地產股跑輸大市，新地﹙0016﹚跌2.74%，報110元；長實﹙1113﹚跌1.28%，報53.8元；新世界發展﹙0017﹚跌1.51%，報9.81元；信置﹙0083﹚跌0.87%，報11.3元；恒基﹙0012﹚跌0.82%，報36.4元。