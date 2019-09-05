【開市快報】恒指低開10點　九倉置業回落逾2%

撰文：文顥宗
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美國股市昨晚（4日）造好，三大指數向上，道指收市報26355點，升237點（0.91%）。港股昨日大升逾900點後，今早略為回軟，恒指開市報26512點，跌10點（0.04%）；國企指數報10308點，升20點（0.2%）。
藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）升1.11%，報345元；友邦保險（1299）跌0.5%，報79元；滙豐控股（0005）跌0.35%，報57.7元；中國平安（2318）跌0.27%，報91.95元；港交所（0388）跌0.16%，報247.6元；領展（0823）跌0.55%，報91.5元；中國移動（0941）跌0.15%，報66.25元；港鐵（0066）跌0.63%，報47.05元。
國泰航空（0293）管理層再現變動，董事局主席及常務董事史樂山辭任，公司股價輕微低開0.19%，報10.68元；特首林鄭月娥昨日宣布正式撤回《逃犯條例》修訂草案，九倉置業（1997）日內勁升12%，惟今早股價顯着回軟，低開2.05%，報45.35元。
小米集團（1810）公布，已於昨日根據股份獎勵計劃授出共3,499萬股，以當日收市價8.65元計總值約3.03億元，股份開市未有升跌，報8.65元。