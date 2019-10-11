David Webb爆料︰伍淑清間接從美心集團獲得130萬元股息

美心集團旗下多間食肆近期遭到破壞，與美心集團創辦人長女伍淑清，早前發表針對示威者的言論有關。雖然美心及伍淑清先後指出，其本人在美心並無擔任任何職位，但是美心仍受到示威者針對。那麼美心與伍淑清等人是否並無聯繫？據資深投資者David Webb於個人網誌《Webb-Site》內引述資料顯示，伍淑清間接從美心獲得財務利益。

David Webb於網誌內指出，據公司資料顯示，伍淑清持有香港餐飲有的註冊股東，持有100股，而香港餐飲則持有美心的50%權益，而美心餘下的50%股權，由牛奶國際持有。香港餐飲在今年3月31日的財政年度，派發每股股息1.3萬元，即伍淑清合共獲得130萬元股息。

美心年度收入達202億元

香港餐飲的大股東為JETCO，持有3,780股或12.6%；同時多名伍氏家族成員均為香港餐飲股東，估計伍氏家族成員或相關人士，持有香港餐飲約18.6%股權。至於伍淑清有否持有JETCO股權，則不得而知。

David Webb又指出，據截至今年3月底的財政年度，美心為該公司最大資產；又顯示美心在2018年財政年度，錄得收入為202.7億元，稅後利潤為16.78億元，淨資產為70.4億元。美心的利潤率達到8.3%，股東回報率為23.8%。

David Webb又指出香港餐飲從美心賺取了3.72億元的餐飲管理費，佔美心收入的1.84%而香港餐飲則錄得約2.5億元餐飲管理者的經營開支，其中大部份用於董事酬金，涉及金額為1.94億元，單是薪金及津貼，金額已達到1.7億元。扣除所有董事酬金，香港餐飲在該年度錄得8.93億元盈利。在該財政年度，香港餐飲共有5名董事，除了一位在今年1月離世外，其餘3人包括美心集團創辦人伍沾德﹑主席伍衛國及執行董事伍威全。

籲示威者放棄再用暴力針對企業或個人

David Webb引述統計處數據，去年全港餐飲消費總額為1,196億元。由於美心並無將業務按地區分開展述，預料美心由80%或162億元收入來自香港，佔整體市場比率達13.5%。

他又指出大快活（0052）及大家樂（0341）於2019年3月底止的財政年度，分別錄得28.4億元及73.6億元收入，顯示美心規模較上述兩間快餐公司為大。

在網誌內David Webb呼籲示威者，不要對針對任何企業及個人行使暴力，並重新以和平方式表達意見。同時已指出政府必需要對香港現時的民主缺失作回應，包括透過改革選舉制度，功能組別負責決定特首選舉委員會選舉，不再以公司票方式進行，而是透過一人一票方式進行。