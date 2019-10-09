美心伍淑清：香港中學生純白如紙　建議推行香港特色國民教育

香港各界婦女聯合協進會監察顧問、中華基金中學創辦人兼校監、美心集團創辦人長女伍淑清，早前接受《中新社》專訪時稱，香港中學生腦代很單純，是白紙，又表示愛國教育是潛移默化，應該讓學生從小懂得自己是中國人。

建議政府增設文化教育司 招納經考核人員

伍淑清指香港中學生腦袋單純，很容易受到朋輩影響和被人利用。她又認為，香港的教育出了問題，稱學校應該從小培養學生認識自己的國家，讓他們懂得自己是在香港生活的中國人。

她建議特區政府教育局新增文化教育司，重新招納經考核的人員，以彌補香港目前在教育領域做得不足之處。

要「培養孩子懂得自己是一個中國人」

伍淑清又認為，愛國教育是潛移默化的香港需要做國民教育，但要使用香港的方法來做。「培養孩子懂得自己是一個中國人，已經等於培養他愛國。你不培養他是中國人，他就不懂中國，跟他再談愛國教育，是白費。」

伍淑清近期屢次發表反對示威活動等言論，家族創辦的美心集團，旗下食肆及特許經營品牌均成為針對對象↓

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至於反修例風波，伍淑清認為事件已經演變成一場「很大的政治風波」，背後折射香港深層次的矛盾，也有不同的政治勢力想利用事件打擊香港特區政府，以及利用香港打擊整個中國。