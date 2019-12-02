中信董事長常振明：不少港人對內地認知停滯　兩地需加強交流學習

中國中信集團董事長常振明出席由《香港01》主辦的「《香港 01》2019 經濟高峰論壇」時，分享自己於中信銀行國際（前稱「中信嘉華銀行」）任職的經驗，指香港不少人對內地發展的認知停滯不前，認為中港兩地應加強相互學習及交流。

稱港人對內地銀行業認知滯後

常振明表示，香港一直是中信集團的家，1980年後集團有不少投資都在香港，至今已在港累積大量資產。他提到，中信於1986年收購香港的嘉華銀行，自己亦於2001年赴港，於中信嘉華銀行出任總裁，當時自己是銀行內絕無僅有的內地人，但內地銀行予人「壞賬很多、成本收入比高、缺乏國際競爭力」的印象，內地急需向香港學習資本市場運作的經驗。但多年過去，現時不少內地銀行已晉身國際級銀行，無奈不少港人對內銀的觀念完全沒有改變，對行業的信貸管理、營運能力等充滿誤解。

常振明表示，目前仍有不少港人對內地金融業的觀念完全沒有改變。（羅君豪攝）

中港兩地互相學習重要性與日俱增

常振明認為，隨着近年內地經濟經歷飛躍式發展，中港兩地互相學習的重要性與日俱增。他舉例指，自己曾經認為內地金融業少不免要使用支票，但時至今日，內地已經徹底跳過了使用支票的階段，進入電子支付時代。

常振明笑言，雖然自己當年的想法錯誤了，但足證內地金融業發展得很成功，認為現時中港兩地已經「沒有誰老師不老師」，必須互相學習，商界人士要互相交流，競爭的成敗就要看哪一方學習與吸收的能力更強。