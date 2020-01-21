南洋商業銀行推大灣區置業按揭服務　貸款額最高7成

粵港澳大灣區規劃綱要於去年初推出，本港多間銀行先後推出針對港人於內地生活需要的服務。南洋商業銀行宣布，推出大灣區置業按揭服務，客戶可一站式在香港為區內物業敘造按揭，並以港元供款。

客戶可直接以港元還款

根據該行介紹，該服務可為客戶提供高達樓宇買賣價或估價七成的貸款額，最高為5,000萬港元，還款期最長30年，以南商香港最優惠利率（P）計息，客戶可直接於南商香港的賬戶以港元還款。

南洋商業銀行副總裁梅月嫦稱，計劃涵蓋60個發展商旗下的近100個樓盤，首階段只為現樓提供按揭。她又指，該行於推廣期內提供最低P減2.75厘（即實際息率2.75厘）的優惠按息，較內地敘造的按息低出不少，對客戶反應感到樂觀。此外，該行亦會為客戶睇樓前後、匯款、支付安排等提供專業諮詢服務。

粵港澳大灣區規劃綱要去年初出台，刺激不少港人北上大灣區城市置業。（視覺中國）

去年零售銀行錄雙位數增長

去年本港遭受內外不利因素夾擊，銀行業表現難免受到影響。惟梅月嫦透露，受保險產品銷售帶動，去年該行香港零售業務仍錄得雙位數增長，而企業貸款亦續有增長。她續稱，面對外圍環境不明朗，今年審批貸款取態將較審慎，並期望以多元化理財產品拓展非利息收入。

談及該行於大灣區的發展戰略，南商中國副董事長兼總裁程澤宇稱，該行現於區內擁有12間支行，將會按照業務需要調整網絡配置。但他預料，該行將不會在同一城市大幅增加支行數量，而會以數碼渠道彌補不足。