比爾·蓋茨：一年內有望實現新冠疫苗規模化生產

微軟（Microsoft）聯合創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）稱，如果一切順利，人們有望在一年內實現新冠肺炎疫苗規模化生產。

《環球網》報道，新冠病毒肆虐，全球相關疫苗研發正加緊進行。報道稱，蓋茨正對7項最有希望成功的疫苗研發工作予以資助，同時他將自己慈善工作的重點重新放在了應對致命的新冠病毒上。據報道，在接受《CNN》主持人法裏德·扎卡里亞（Fareed Zakaria）採訪時，蓋茨透露，如果一切順利的話，有望在1年內實現新冠病毒疫苗規模化生產。不過他同時補充說，這項工作「也可能需要2年的時間」。

此外據報道，蓋茨還表示，疫苗的生產工作可能不會像一些人所說的那樣，自2020年9月開始。

事實上，早在23日，蓋茨就在其個人博客上發文談及這一話題。對於常被問及大規模疫苗接種何時可以開始，蓋茨表示可能需要18個月，也可能短至9個月或長至近2年，「關鍵在於3期試驗的時長，這將充分確保安全性和有效性」。

除了疫苗研發生產話題，報道說，蓋茨還與主持人聊到了美國「新冠病毒檢測」話題。報道稱，幾個月來，新冠病毒檢測的有效性一直是美國的痛處。美國總統特朗普（Donald Trump）不久前在推特（Twitter）上寫道，美國「剛剛進行了500萬項檢測，遠遠超過其他任何國家。」不過蓋茨認為，如果只是單純地關注數據，就會忽略了疫情的真實情況。