財庫局局長許正宇﹕為香港經濟復甦作出3個角色

新任財經事務及庫務局局長許正宇發表首篇網誌，指出要為本港的經濟復甦作好準備，財庫局當中有3個角色，分別為保持金融市場穩定﹑推動金融市場發展及創造更便利營商環境。

許宇正指出，金融及資產市場穩定，為對實體經濟活動的強力支持。本港匯率穩定，銀行流動性充裕，亦有機制監察市場變化，確保金融市場正常有序運作。當局會繼續與各監管機構竭力鞏固這些基礎，著力吸引投資，穩定各行業的資金流，從而促進及保障就業。

第二個角色是發展香港的金融市場，要發揮香港核心競爭力，認為至少可以在四方面加倍努力。第1，香港一向吸引許多資金停泊﹑積聚，這些財富是需要投資﹑運用及存放。他指出香港擁有穩固的金融基建，以及優秀專業人材，所以適合發展為資產及風險管理中心，特別是對家族辦公室而言，希望可以相關機構可利用香港發展資產管理業務。

第2是深度推展香港的連通性，他指出已實施了滬港通及深港通等互聯互通機制，獲得國際﹑內地及香港投資者廣泛支持。未來粵港澳大灣區發展及人民幣國際化將會是兩大範疇，讓香港金融服務進一步發展。同時亦要提升金融科技及發展成綠色金融樞紐。

許宇正指出，財庫局第三個角色是創造更便利的營商環境，如何締造更便利營運環境，無論是更廣泛應用科技﹑更具競爭的稅務安排，甚至程序上的拆牆鬆綁，皆為財庫局及旗下部門值得思考。