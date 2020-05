林鄭換閣︳上任後政助楊寶蓮離巢　財庫局長許正宇：正物色人選

林鄭政府管治團隊大換班,許正宇取替劉怡翔,成為新任財經事務及庫務局局長。許正宇剛上任5日,政治助理楊寶蓮就在facebook公布辭職,並稱「認為是適當時候離開,展開事業和人生新的一頁。」 許正宇今日(2日)出席電台節目後被傳媒問到,對楊寶蓮辭職一事,事前是否知情,是否因為表現不佳被離職,或是想與劉怡翔共同進退。許正宇自言,之前都認識楊寶蓮,感謝她過往對財庫局的貢獻,未來會約對方吃飯;又指對方已在社交平台交代個人安排,不會再就此多講。

楊寶蓮早前在facebook公布離職的消息。(楊寶蓮facebook)

許正宇表示,正在物色新的政治助理,有消息會作出公布。被問到如何評價楊寶蓮的過往工作表現,許正宇只重申早已認識對方,會尊重她的決定。

楊寶蓮早前在facebook公布離職的消息,表示自己很感恩有機會在2017年8月開始,在財庫局擔任局長政治助理,又指自己能在這個崗位服務市民,為鞏固香港國際金融中心地位出一分力,是其榮幸。許正宇亦有以英語祝福對方一切順利(All the very best),又指相信日後定會重遇,在此之前照顧好自己(I am sure our paths will cross again)。