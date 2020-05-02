林鄭換閣︳上任後政助楊寶蓮離巢　財庫局長許正宇：正物色人選

林鄭政府管治團隊大換班，許正宇取替劉怡翔，成為新任財經事務及庫務局局長。許正宇剛上任5日，政治助理楊寶蓮就在facebook公布辭職，並稱「認為是適當時候離開，展開事業和人生新的一頁。」 許正宇今日（2日）出席電台節目後被傳媒問到，對楊寶蓮辭職一事，事前是否知情，是否因為表現不佳被離職，或是想與劉怡翔共同進退。許正宇自言，之前都認識楊寶蓮，感謝她過往對財庫局的貢獻，未來會約對方吃飯；又指對方已在社交平台交代個人安排，不會再就此多講。

楊寶蓮早前在facebook公布離職的消息。（楊寶蓮facebook）

許正宇表示，正在物色新的政治助理，有消息會作出公布。被問到如何評價楊寶蓮的過往工作表現，許正宇只重申早已認識對方，會尊重她的決定。

楊寶蓮早前在facebook公布離職的消息，表示自己很感恩有機會在2017年8月開始，在財庫局擔任局長政治助理，又指自己能在這個崗位服務市民，為鞏固香港國際金融中心地位出一分力，是其榮幸。許正宇亦有以英語祝福對方一切順利（All the very best），又指相信日後定會重遇，在此之前照顧好自己（I am sure our paths will cross again）。