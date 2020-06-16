【會德豐私有化】小股東稱安排合埋　會上向管理層拋出3大問題

百年英資洋行會德豐（0020）今日﹙16日﹚ 舉行法務會議及股東周年大會，並進行私有化表決。

出席股東會的投資者權益關注組召集人陳仲翔稱，自己是利豐﹙已私有化﹚與會德豐的小股東，認為會德豐私有化安排合理，並表明投下贊成票，相比利豐私有化，他直言「利豐無得揀，會德豐有得揀」。

他表明自己僅持有會德豐股票約一﹑兩年，買入價低於50元，認為小股東在過去十多年買入股票，小股東可選擇在市場沽出，或者接納方案，兩者均可獲利。相比之下，陳仲翔稱利豐是「無良公司、無良大股東」，以歷史新低價作出私有化，令小股東勁蝕、傷害小股東，他已向證監會投訴利豐。

陳仲翔又透露，在會上問及管理層三個問題，包括私有化完成後會否裁員、吳宗權往後在集團的角色，以及為何以現金加股票方式進行私有化，但管理層稱不便透露。

會德豐小股東陳仲翔稱購入會德豐股票已一兩年。（胡學能攝）

溢價較宣布時「縮水」

今年2月27日，持有會德豐近七成股權的大股東吳光正家族，提出將集團私有化，每股作價為1股九倉、1股九倉置業加12元現金。以昨日收市價計，每股價值61.44元，較會德豐同日收市價59.3元，溢價僅3.6%；倘與去年底會德豐每股資產淨值130.81元相比，則存在53%的折讓。