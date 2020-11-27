施政報告2020｜惠譽：中港經濟進一步融合　評級更易受內地影響

特首林鄭月娥上月破天荒被押後的施政報告，直到周三（25日）才於立法會公佈，花逾兩小時宣讀整份超過3萬字的《施政報告》，當中用約半小時去講述國安法帶來的效果，以及多次提及訪京時得到中央支持落實惠港措施。

新一份施政報告更強調香港需通過大灣區，與內地進行整合，評級機構惠譽認為，措施反映政府希望助借內地經濟全面復甦，帶動本港經濟增長及就業機會的努力，但同時亦令本港評級更易受中國評級影響。

惠譽於去年九月及今年四月，兩度下調本港信貸評級，由「AA+」下調至「AA-」, 評級展望則由「負面」調整至「穩定」。機構認為，受去年反修例示威，以及新冠病毒疫情影響，本港與內地之間的金融、經濟及社會聯繫不斷增加，因此兩地信貸評級亦相應收窄至相差一個等級。

評級越來越受中國經濟影響

評級機構惠譽表示，新一份施政報告強調香港與內地整合，特別通過大灣區，有關政策方針可能會隨著時間推移，刺激香港經濟發展，但同時突顯經濟發展前景和信譽評級越來越受到中國經濟影響。

惠譽指，兩地深化短期未必令香港和中國評級更加接近，但整合過程中，一旦本港在關鍵宏觀制度特點——高度自治方面受到侵蝕，如獨立的貨幣、財政框架及金融監管等，可能會出現評級下調壓力，同時亦指出，目前不太可能出現這個結果。

惠譽認為，大灣區對香港經濟發展仍有待評估，而中期政策重點將會集中促進與內地經濟進一步融合，以鞏固本港作為內地企業主要離岸融資中心的作用，即使螞蟻集團早前叫停上市，但今年以來內地企業在港集資活動強勁，進一步突顯相關作用。